Forsvaret: Afghanistan-bilde av norsk soldat med spedbarn i armene er ekte

Natt til lørdag la en CBS-journalist ut et bilde av en norsk soldat i et fly som holder en baby i armene. Forsvaret bekrefter til NRK at bildet er ekte.

Bildet av den norsk soldaten med en baby på fanget går verden rundt. Aftenbladet har sladdet bildet av hensyn til barnet.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Ifølge kanalen bekrefter Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at bildet er ekte, men de vil ikke si noe mer om saken.

I en Twitter -melding skriver journalisten Christina Ruffini i CBS at bildet er fra et fly som tok av fra flyplassen i Kabul og landet i Tbilisi før det fortsatte til Norge. Ruffini hevder det var mange barn om bord flyet.

Overfor NRK ønsker ikke Utenriksdepartementet (UD) å kommentere om det var barn om bord i flyet som forlot Kabul, eller om barn har blitt hentet til Norge.

Lørdag morgen landet det et fly i Norge med personer fra Afghanistan. UD har opplyst at det var norske borgere, en lokalt ansatt med familie og andre lands borgere om bord i flyet, men de har ikke oppgitt det totale antallet personer om bord.