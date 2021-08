Nytt fly med norske borgere fra Afghanistan har landet i Norge

Et fly med norske borgere som er hentet hjem fra Afghanistan, landet i morgentimene lørdag i Norge, bekrefter UD til NRK.

Et nytt fly med norske borgere fra Afghanistan landet lørdag morgen i Norge. Her er utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på en presseorientering om evakueringen fra Afghanistan fredag ettermiddag. Foto: Annika Byrde / NTB

NTB

– Vi kan bekrefte at et fly med norske borgere, en lokalt ansatt med familie og andre lands borgere landet i dag morges i Oslo, skriver pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet (UD) en epost til kanalen.

Ifølge NRK opplyser ikke UD om hvor mange som var om bord i flyet, og de vil ikke gå ut med mer informasjon om evakueringen.

Flyet som landet lørdag, er det tredje som har landet i Norge med evakuerte denne uka.

Fredag landet et fly med 23 norske borgere, noen familiemedlemmer til lokalt ansatte afghanere og noen europeiske borgere. Onsdag landet et fly med fem UD-ansatte og ni medarbeidere fra Forsvarets sanitet til Norge.

På en pressekonferanse fredag ettermiddag sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at rundt 200 nordmenn har registrert at de befinner seg i Afghanistan på Reiseregistrering.no.

– Vi vil evakuere de vi kan så langt det er åpning for det. Men det kan ta lenger tid å evakuere enn vi ønsker, og det er ingen garanti for at vi kommer til å klare å få alle norske borgere ut av Kabul i denne evakueringen, sa Eriksen Søreide.