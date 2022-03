Stoltenberg frasier seg stillingen som sentralbanksjef

Jens Stoltenberg frasier seg stillingen som sentralbanksjef. Han har informert Finansdepartementet om beslutningen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har i dag takket ja til å fortsette som generalsekretær i Nato. Vi står overfor en skjebnetid for europeisk sikkerhet, sier Stoltenberg i en uttalelse.

– Samtidig har jeg informert Finansdepartementet om at jeg frasier meg stillingen som sentralbanksjef. Nato trenger en generalsekretær som ikke over lengre tid er på vei et annet sted, spesielt nå.

– Jeg er takknemlig for tilliten som Natos stats- og regjeringssjefer har vist meg, og vil vie all min oppmerksomhet til å lede alliansen gjennom denne krevende tiden.

Ida Wolden Bache.

Ida Wolden Bache blir utnevnt som ny sentralbanksjef for en åremålsperiode på seks år, opplyser Finansdepartementet.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) vil så snart som mulig legge fram en innstilling for Kongen i statsråd om utnevnelsen, opplyser Finansdepartementet.

– Det er kort tid siden vi fullførte en grundig ansettelsesprosess hvor Ida Wolden Bache ble vurdert som svært kompetent for stillingen. Hun har allerede fungert som sentralbanksjef i noen uker, og fyller rollen på en god måte. Norge har en utmerket sentralbanksjef i henne, sier Vedum.