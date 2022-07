Regjeringen lovet beredskapslagring av korn. Men nå kan Norges største silo bli revet.

Landbruksdirektoratet anbefaler at Norge lagrer korn for et halvår. Men fordi Norges største silo etter planen vil bli revet, anslår de at det vil ta syv år å få en slik kapasitet på plass.

