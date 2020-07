Ekspertene tror på storskala testing av koronavaksine i år

En koronavaksine utviklet av legemiddelselskapene Pfizer og Biontech har vist lovende resultater etter å ha blitt testet på 45 personer, men mange av dem fikk også bivirkninger som feber. Dette er bare én av over 20 vaksiner mot Covid-19 som for tiden testes på mennesker, ifølge WHOs oversikt. Arkivfoto: University of Maryland School of Medicine / AP / NTB scanpix