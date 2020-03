Camilla Stoltenberg tror koronatiltak vil vare i 18 måneder

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier hun tror koronatiltakene vil vare i minst 18 måneder.

– De mest optimistiske anslagene for en vaksine er ett og et halvt år, sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det vi gjør nå, er å prøve å slå smitten ned så godt vi kan. Får man det til raskt, vil fortsatt en høy andel av befolkningen ikke være immune. Da er det høy risiko for at smitten blusser opp igjen hvis man slakker på tiltakene, sier Stoltenberg til NRK.

Hun tror koronaviruset vil være blant oss til en vaksine er utviklet.

– De mest optimistiske anslagene for en vaksine er ett og et halvt år. Det kan ta lengre tid, og det kan også tenkes at man ikke får vaksiner, sier hun.

Smittesporing via mobiltelefon

For at myndighetene skal kunne gjenåpne Norge og samtidig holde smitten nede, vil det kreve en økning i kapasiteten for testing og smittesporing, ifølge Stoltenberg. Hun forteller at et arbeid er i gang med digital automatisert smittesporing via mobiltelefon, der det jobbes med lovhjemler, ettersom teknologien har betydelige personvernutfordringer.

Regjeringen forlenget tirsdag flere av de drastiske koronatiltakene, og varslet blant annet at Norge vil fortsette å holde barnehager og skoler stengt fram til 13. april. Dette har allerede forårsaket massive samfunnsøkonomiske konsekvenser, og arbeidsledigheten er nå på det høyeste nivået siden 1930-tallet.

Andre tiltak i ventetiden

Stoltenberg understreker at et nedstengt samfunn ikke kan fungere lenge.

– Vi må få på plass måter å håndtere smitten på som er mindre skadelig, billigere og mer effektiv mens vi venter på vaksiner. Da blir testing, digital overvåking, isolasjon og karantene virkemidlene som gjenstår, sier hun.