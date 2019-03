Presseforbundet etterlyser historien til journalisten i VGs Giske-sak

I en omfattende TV 2-sak onsdag rettet kvinnen i den mye omtalte videoen fra Bar Vulkan, kraftig kritikk mot VG. Kvinnen som heter Sofie, mener at VG og VGs journalist Lars Joakim Skarvøy med viten og vilje publiserte et feilaktig sitat som skapte et helt feil bilde av situasjonen med Giske.

Torsdag har generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet gjentatte ganger sagt at hun ønsker at VGs Giske-sak skal diskuteres i PFU. Hun etterlyser journalist Skarvøys versjon av saken.

Til NTB forklarer hun at PFU har noen klagesaker i løpet av et år, og at en del av disse handler om møtet mellom kilde og journalist. Ofte blir de stående ord mot ord, på grunn av manglende dokumentasjon, sier generalsekretæren.

– I denne saken har man foreløpig ikke hørt historien til journalisten. Dermed mangler det en viktig stemme, sier hun til NTB.

Intern gransking

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Lars Joakim Skarvøy torsdag kveld, men har ikke lykkes. Onsdag sa Skarvøy, som er en av Norges mest profilerte journalister, til TV 2 at VGs sjefredaktør Gard Steiro svarer på hans vegne.

På spørsmål om hvorfor Skarvøy ikke svarer på egne vegne, svarer Steiro dette i en epost til NTB:

– Akkurat nå er det viktigste å gå gjennom saken for å finne ut hva som har skjedd. VG har gjort feil. Det er mitt ansvar. Jeg tok beslutningen om å publisere. Jeg uttaler meg på vegne av avisen og alle involverte.

Torsdag har det vært full oppvask i VG. Avisa har trukket sitatet i den opprinnelige saken, og har gransket saken internt siden 4. mars. Til NRK Dagsrevyen sa Steiro torsdag kveld at situasjonen på nåværende tidspunkt gjør det umulig for Skarvøy å jobbe som journalist.

– Hun vet best

Floberghagen i Presseforbundet forteller NTB at hun har møtt kvinnen flere ganger torsdag og informert henne om pressens klageorgan Pressens Faglige Utvalg – PFU.

– Jeg har gitt henne informasjon om hvordan ordningen fungerer. Det er et faktum at mange ikke kjenner til ordningen, sier hun.

Som generalsekretær i Presseforbundet har Floberghagen initiativrett. Det betyr at hun på eget initiativ kan be utvalget behandle saker av stor prinsipiell interesse, eller hvor det er rimelig å gi bistand til den saken gjelder.

Floberghagen forteller at hun på nåværende tidspunkt ikke har vurdert om hun vil bruke denne retten.

– I denne saken er det åpenbart kvinnen som vet best, siden det handler om hennes opplevelse med journalisten. Derfor er det mye bedre om hun eventuelt gjør det, sier hun.

NTB har forsøkt å komme i kontakt med kvinnen i forbindelse med denne saken, men har ikke lykkes.

