Uvær gjorde redningsaksjoner i Sør-Norge krevende

Det ble igangsatt flere større leteaksjoner i Sør-Norge lørdag kveld. Kraftig vind og snø gjorde letearbeidet krevende.

Foto: Fredrik Refvem

NTB

Hovedredningssentralen ber folk ta hensyn til vær og vind om de skal på tur.

– Hvis noen må ut, må de ha klær og utstyr for å overleve, sier redningsleder Steinar Vatne ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Bergens Tidende.

Sterkt nedkjølt

I Ullensvang i Hardanger ble en far og en sønn meldt savnet i området mellom Heng og Nipa. Det blåste kraftig i fjellet lørdag kveld, og sikten var dårlig. Mennene gravd seg ned i snøen, opplyser Vest politidistrikt.

Faren i slutten av 40-årene og sønnen i slutten av tenårene fikk tekniske problemer med snøscooteren de kjørte.

– Det var store utfordringer med været. Redningsmannskapene prøvde å ta seg fram med scooter og tråkkemaskin, men måtte gi opp, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Like før klokken 2 meldte politiet at redningsmannskaper hadde klart å ta seg fram til de savnede. Begge var våkne og snakket, men de er sterkt nedkjølt. De ble kjørt til Voss sykehus.

– Vi hadde en formening om hvor de var, og været løyet litt i 1-tiden. Da kom mannskapet seg opp og fikk hentet de to ned, sier Algrøy.

Gravde seg ned

Litt lenger nord i samme fylke ble ytterligere to menn meldt savnet. Mennene hadde lagt ut på tur på ski og truger ved Hamlagrø på Voss.

Mennene var i kontakt med letemannskaper, men har måttet grave seg ned i snøen på grunn av vinden.

–Redningsmannskapene har tatt seg fram til de savnede og hentet dem ned. De er i god form, sier Algrøy, som gir honnør til de som har bidratt til redningsaksjonene i distriktet.

– Det har vært utfordrende, men de har gjort en formidabel innsats, sier operasjonslederen.

Søker ly i hytte

Ytterligere to personer gikk seg fast i fjellet ved Brokke i Agder. Politiet, Røde Kors og redningshunder ble sendt ut for å lokalisere og hente dem ut.

– Scooterpatrulje fra fjellredningsgruppen og Røde Kors har funnet de to personene. Den fraktes ned for undersøkelse av helsepersonell. Begge ved bevissthet, meldte politiet i Agder i 23-tiden.

Begge var 1.30-tiden er fraktet ut av fjellet og skal etter forholdene være i god form. De overnatter på en hytte resten av natta.

Flere leteaksjoner

Politiet i Sørøst opplyser at frivillige mannskaper lokaliserte en savnet skiløper ved Eiksetra i Lier ved hjelp av en beltedrevet ATV. Vedkommende ble meldt savnet like før klokken 19 lørdag kveld og ble funnet om lag to timer senere.

To skigåere ble hentet ut av redningsmannskaper rundt klokken 20 etter at de ikke klarte å ta seg ned til Fondsbu ved Bygdin i Jotunheimen i Innlandet.

Også i Finnmark ble en person meldt savnet. Mannen i 50-årene ble meldt savnet etter en scootertur mellom Syltefjord og Båtsfjord. Han hadde kjørt seg fast og ble hjulpet løs av leitemannskaper.