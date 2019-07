Bollestad ber nordmenn kjøpe mer norske grønnsaker

– Det er viktig for norske bønder og for norske arbeidsplasser at nordmenn kjøper mer norske grønnsaker. Det er klimavennlig, og det er også helsefremmende å spise mer grønnsaker, sier Bollestad til NTB. Hun var mandag med på gulrothøsting hos bonde Laurits Stokkeland i Hå kommune i Rogaland..

Selvforsyningsgraden er i Norge på rundt 50 prosent for grønnsaker, ifølge Landbruksdepartementet. For frukt er den på 5 prosent.

For lav grad

Bollestad fastslår at selvforsynings når det kommer til kjøtt og egg, er høy, men at den er for lav på grøntområdet.

– Vi må øke produksjonen. Vi som forbrukere må være bevisste på å kjøpe norske grønnsaker. Vi vil beholde importene, men også kjøpe mer norsk, sier hun.

Ifølge Landbruksdepartementet har forbruket av frukt, bær og grønnsaker i Norge økt med 24 prosent de siste 10 årene. I 2017 ble det importert poteter og grønnsaker for 3,4 milliarder kroner til Norge.

Nedsatte utvalg

Regjeringen satte tidligere i sommer ned et utvalg som skal legge fram en plan for å styrke innovasjon, vekst og mer norsk grøntproduksjon.

Utvalget skal ledes av Anita Krohn Traaseth, som tidligere var direktør i Innovasjon Norge.