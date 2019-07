Rema går på kyllingsmell – må fjerne Hubbard-navnet

– Det er veldig leit at vi ikke får bruke Hubbard på pakkene, sier kategorisjef Marius Nielsen i Rema 1000 til NTB.

I februar i fjor lanserte Rema 1000, i samarbeid med Dyrevernalliansen, kyllingrasen Hubbard som vokser saktere og lever lenger enn rasen Ross, som er den vanligste kyllingen i Norge. Kjeden satte inn helsides annonser i en rekke medier hvor de reklamerte for at kyllingen har bedre dyrevelferd, og fikk mange avisoppslag.

Hubbard-rasen har også blitt tydelig profilert på kyllingpakkene i Remas butikker, men nå er det slutt. Den siste tiden har pakkene fått en ny design, hvor Hubbard-navnet er helt fjernet.

– Uheldig

Grunnen er ifølge Rema at kyllingavlselskapet Aviagen, som eier Hubbard-rasen, har krevd at navnet fjernes.

– Aviagen ønsker ikke mer profilering av Hubbard på pakkene, sier Nielsen.

Aviagen har ikke besvart NTBs henvendelser.

Til nå er det naturellproduktene som har fått ny pakke, mens de øvrige vil bli omprofilert i løpet av året. På de nye pakkene kommer Solvinge-merkevaren til produsenten Norsk Kylling, som eies av Rema, tydeligere fram enn tidligere.

– Det er klart det er uheldig for oss, og vi kunne ha ønsket oss en mykere overgang, men vi får ikke gjort noe med det. Det er likevel fint for oss å få profilert Solvinge, sier Nielsen.

Han understreker at Rema fremdeles har muligheten til å bruke Hubbard i annen markedsføring av produktene, selv om de nå motvillig tar navnet av pakkene.

– Det vil vi nok også gjøre. Vi vet at det er for få som har fått med seg budskapet om dyrevelferd, og hvor stort grep vi og produsentene har gjort for å få en rase som har det bedre. Derfor må vi fortsette å fortelle historien, sier Nielsen.

Fokus på Solvinge

Administrerende direktør Kjell Stokbakken i Norsk Kylling, som produserer Hubbard-kyllingen, velger å se lyst på at de har blitt tvunget til å endre pakkene.

– Jeg ser ikke på det som en utfordring. Dette gir oss mulighet til å fokusere på merkevaren Solvinge, og det er en bra retning for oss, sier Stokbakken.

Han understreker at all kylling som selges hos Rema fremdeles er Hubbard, selv om navnet nå forsvinner fra pakkene. Det gjelder også for Remas lavprismerke Prima.

Har ikke solgt til forventningene

Norsk Kylling har brukt store summer på innføringen av Hubbard. Ifølge Dagens Næringsliv kostet innføringen av kyllingen 18 millioner kroner i 2017, og bidro med det til et underskudd på 17 millioner kroner for selskapet. Det var før kyllingen var lansert i butikkene.

I 2018 gikk Norsk Kylling i nesten 5 millioner kroner i pluss, men inntektene økte kun med 900.000 kroner.

Kategorisjef Marius Nielsen innrømmer at salget av kyllingen ikke har stått til forventningene.

– Vi selger mye kylling og har bra vekst, men vi hadde trodd at en så stor omlegging ville flytte flere kunder over til Rema og Hubbard. Vi vil fortsette det gode arbeidet vi gjør for en mer bærekraftig kyllingproduksjon og så håper vi enda flere kunder velger Solvinge-produkter fremover, sier han.