Avsluttet leteaksjon i sjøen ved Bergen uten funn

Politiet fikk først kontakt med én person som hadde vært i vannet. Denne personen sa at det var ytterligere fire personer i vannet, og det ble iverksatt leteaksjon.

– Personen er godt kjent for politiet for falskmeldinger, men inntil videre jobber vi videre på stedet for å få avklart hva som har skjedd, skrev Vest politidistrikt på Twitter søndag morgen.

Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) bekreftet til NTB at de ledet søket etter meldingen om at fire personer var i vannet ved Sandviken. Flere redningsskøyter fra NSSR, samt flere andre fartøy deltok i søket. Det gjorde også et redningshelikopter fra Florø og en luftambulanse fra Bergen.

Klokka 8 søndag morgen melder HRS at søket er avsluttet uten funn.

– Det antas at meldingen om at det var flere personer i vannet ikke stemmer. Aktuelt søkeområde er godt gjennomsøkt, skriver de på Twitter.

Politiet meldte først om hendelsen klokken 5.31 søndag morgen. Politiet har opprettet sak på forholdet.