121 kommuner har tapt til sammen 10.000 arbeidsplasser siden 2015

Totalt ble 68.000 jobber skapt på fastlandet gjennom perioden, mens 9.000 jobber gikk tapt på sokkelen, skriver Nationen , som viser til tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Av de 68.000 jobbene ble hele 27.400 skapt i Oslo. Neste på lista er Ullensaker (2.861), Skedsmo (1.921), Trondheim (1.852) og Tromsø (1.722).

Jordbruk og banknæring er blant bransjene som fører til negativ utvikling i flest kommuner, mens det i mange enkeltkommuner er nedgang i oljebransjen som har størst påvirkning.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) framholder at det ikke er slik at det er enten distriktene eller byene som vinner.

– Basert på sentraliseringsindeksen til SSB er det ingenting som tyder på systematiske forskjeller mellom distrikt og by, men noen kommuner sliter med å skaffe arbeidsplasser i privat sektor, og den politiske debatten handler for lite om dette, sier han til Nationen.

Han viser videre til at mange distriktskommuner har opp mot 40 prosent vekst i perioden, mens det i Oslo var en vekst på 8 prosent.

Regjeringen får kritikk fra parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet for å ha kuttet i de regionale utviklingsmidlene. Isaksen kontrer med at midlene nå er flyttet over til samferdsel, forskning, utdanning og satsing på yrkesfag, som han mener er minst like viktig for bedrifter utenfor storbyene.