I 2011 sitter italiensk politi med en liste på 500 navn. Alle er tilknyttet gjennom samme nettside. Italiensk politi starter å kartlegge nettverket. Gjennom internasjonalt politisamarbeid mener de kunne slå fast at det påståtte nettverket ble ledet av mulla Krekar.

Nettverket kalles «Rawti Shax».

Italienske myndigheter mener nettverket er en kurdisk forankret sunnimuslimsk terrororganisasjon. Nettverket skal ha vært spesielt aktive i Tyskland, Sveits, Storbritannia, Finland, Italia, Hellas, Sverige, Norge, Irak og Syria.

12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon på bestilling av italiensk politi. Siden den gang har han vært inn og ut av varetektsfengsling. Onsdag kom Oslo tingrett frem til at 63-åringen kan varetektsfengsles i fire uker. Krekar har anket avgjørelsen, det skjedde etter at han ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket.

Mulla Krekar (63) – leder og initativtaker

Mulla Krekars rolle i nettverket er i korthet beskrevet som initiativtaker, stifter og leder, kommer det frem av en kjennelse fra domstolen i den italienske byen Trento fra november i 2015.

Torgeir Strandberg

Påtalemyndigheten i Italia mener nettverket har drevet med:

Finansiering av jihad i Syria og Irak og støttet jihadister økonomisk og praktisk slik at de kan kjempe i Syria.

Rekruttering av personer til terror.

Diskusjoner om potensielle terrorhandlinger.

Økt radikalisering av unge muslimer, inspirert til fundamentalisme og delt ut jihadistisk propaganda.

I januar 2016 ble Krekar siktet i Norge for å ha inngått forbund med kjente og ukjente personer, «herunder planlagt, bygget opp og ledet organisasjonen Rawti Shax/Didi Nwe som har som endelig mål ved hjelp av voldelige midler å styrte det sittende selvstyret i Irak-Kurdistan for å etablere en teokratisk stat, bygget på sharialover».

Under fengslingsmøtet onsdag, sa Krekar at Rawti Shax er et politisk og filosofisk manifest.

– Vi dannet aldri noen gruppe. Det er bare et syn på at vi skal studere manifestet mitt, som inneholder hva jeg mener er viktig og bra for å endre det kurdiske samfunnet. Det har overhode ingenting med terror å gjøre, sa Krekar under fengslingsmøtet i Oslo tingrett.

Krekars svigersønn (36) fra Derby i Storbritannia

Interpol (Illustrasjon)

Mulla Krekars 36 år gamle svigersønn, som denne uken ble dømt syv år og seks måneder fengsel i Italia, skal ha deltatt i økonomistyringen og fastleggingen av nettverkets strategi. Han skal også ha formidlet beskjeder til mulla Krekar da han satt i fengsel.

Ifølge en avlyttet samtale i besøksrommet i Kongsvinger fengsel i mai 2013 snakket Krekar med svigersønnen om hvordan personer tilknyttet Rawti Shax-nettverket kunne få militær trening i Syria. Det skal ikke ha spilt noen rolle om denne treningen skjedde i regi av Den islamske stat eller Nusrafronten, mente Krekar ifølge en kjennelse fra domstolen i Roma fra juli i 2015.

Pressekontakt Yasser Mehmood i Crown Prosecution Service bekrefter til Aftenposten at Krekars svigersønn og to andre er blitt pågrepet i England, med tanke på utlevering til Italia.

Sammen med en 42-åring ble Krekars svigersønn fengslet frem til en høring som finner sted i november, får Aftenposten bekreftet.

Mann (45) fra Drammen

Interpol (Illustrasjon)

45-åringen fra Drammen er en påstått støttespiller og samarbeidspartner for Krekar. Han nekter straffskyld.

Ifølge Trento-kjennelsen, omtales 45-åringens rolle som deltager, blant annet ved formidling av beskjeder. Ifølge den samme kjennelsen skal Krekar ha sagt at 45-åringen «er villig til å gjøre det han blir bedt om».

Han skal vinteren 2012 ha gitt husrom til den angivelige operative lederen av Rawti Shax i forbindelse med en demonstrasjon. Senere samme år skal han ha gitt den operative lederen ordre fra Krekar.

Denne uken ble 45-åringen, som kommer fra Irak, dømt in absentia, altså uten å være til stede, til syv år og seks måneder fengsel i Italia.

Interpol (Illustrasjon)

Mann (41) fra Fredrikstad

Omtales som en av Krekars ledere i Norge av italienske myndigheter og en sentral lederfigur i nettverket.

Mannen fra Fredrikstad omtales som en av Krekars nærmeste medarbeidere. Da Krekar satt fengslet i Norge, skal han ha ledet nettverket sammen med en annen Krekar-sympatisør, som er begjært utlevert fra England.

41-åringen ble denne uken dømt til ni års fengsel i Italia.

Ettersom 41-åringen er norsk statsborger, kan han ikke utleveres til Italia. Norske myndigheter har ikke iverksatt etterforskning mot Fredrikstad-mannen, kom det frem under behandlingen av begjæringen om utlevering av Krekar i 2016.

Terrorforsker: Vanlig at familiemedlemmer radikaliseres

Francesco Marone jobber ved ISPI Center i Milano og forsker på radikalisering og internasjonal terrorisme. Han påpeker at det er vanlig at familiemedlemmer utfører terrorangrep sammen.

– En rekke angrep er blitt gjennomført av familiemedlemmer, også i Europa, sier Marone til Aftenposten.

Han viser til terrorangrepene mot satiremagasinet Charlie Hebdo og konsertlokalet Bataclan i Frankrike.

– Det er faktisk vanlig at familiemedlemmer eller nære venner radikaliseres sammen, sier terrorforskeren.