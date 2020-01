Forsvinningssaken: Tom Hagen sender eposter til politiet

Anne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt minst åtte lengre eposter til politiet med sine tanker om hvordan saken kan løses.

NTB

Tom Hagen, med hjelp fra en bekjent og forretningspartner, underveis i etterforskningen har sendt eposter til etterforskerne, skriver VG.

Her skal han være opptatt av å bidra med informasjon som kan bidra til løsning av saken. Rådgiveren har også bistått med å sette opp en liste med potensielle gjerningspersoner som kan ha stått bak eller medvirket til forsvinningen.

– Informasjonen vi får inn, vurderes, og den informasjonen vi anser som relevant, følges opp. Får vi informasjon om navngitte personer, vil det naturlig bli sjekket opp mot informasjon i etterforskningen til enhver tid, uten at jeg kan gi noen ytterligere detaljer om det, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til avisa.

Han sier at epostene havner hos dem som har ansvaret for familierelasjonen i etterforskningsgruppen.

I løpet av de siste 15 månedene har Tom Hagen vært i flere vitneavhør og i uformelle statusmøter med politiet. Siste gang han var i avhør, sammen med resten av familien, der saken ble gjennomgått, var i fjor sommer.

VG er kjent med at han overfor bekjente har lansert sine tanker om hva slags personer eller miljøer som kan stå bak ugjerningen, og at han regelmessig har ønsket å spille dette inn for politiet.

– Vi har sagt tidligere at det er lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Nå mener vi at det er usannsynlig å finne henne levende. Fremover vil det blir mer aktive søk etter Anne-Elisabeth Hagen, sier politiinspektør Tommy Brøske, som leder etterforskningen.

