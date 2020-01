Prinsdal-drapet: Den etterlyste mannen er pågrepet i Ungarn

Politiet har pågrepet mannen som var etterlyst, siktet for drapet i Prinsdal. 20-åringen ble tatt på grensen mellom Ungarn og Serbia.

Politiet har pågrepet mannen som var etterlyst, siktet for drapet i Prinsdal. 20-åringen ble tatt på grensen mellom Ungarn og Serbia. Det opplyste politiinspektør Grete Lien Metlid på en pressekonferanse torsdag. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Den antatte gjerningsmannen i Prinsdal-drapet skal ha løpt nedover Nedre Prinsdals vei i retning Kolbotn. Utenfor gatekjøkkenet er det fortsatt blomster og lys. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dermed er to menn siktet og pågrepet i saken. Arbeidet med å få den sist pågrepne til Norge, er allerede i gang, sa politiinspektør Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Politiet har håp om at det vil gå raskere og enklere å få ham til landet i og med at det er inngått en avtale med EU om europeiske arrestordre.

– Vi har sendt papirer nedover til Ungarn, men det er for tidlig å si når han kan være her. Han har ikke fått oppnevnt noen forsvarer, sa Metlid.

Den andre som er siktet for drap eller medvirkning til drap i saken, en 18 år gammel mann fra Oslo, ble avhørt torsdag.

– Avhøret ble avsluttet for kort tid siden. Han er ført tilbake til cella og fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Avhøret fortsetter i morgen tidlig, sa politiinspektøren på den korte pressekonferansen som ble holdt i 17.30-tiden.

Politiet har en formening om rollene de to har tatt.

– Vi holder kortene fortsatt litt tett og sitter på ganske mye informasjon, men det kan skje ytterligere utvikling i saken, sa Metlid.

Hun gjentok at det kan bli flere siktede i saken. Metlid opplyste at politiet fortsatt har mange folk i arbeid med denne saken, og at de vil holde trykket oppe i etterforskningen gjennom helgen.

