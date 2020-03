Forsvaret skal bistå sivilsamfunnet under koronakrisen

Forsvaret skal bistå sivilsamfunnet under koronakrisen, ifølge en ny instruks. Blant annet kan de bistå helseforetak og helse- og omsorgstjenesten.

Politiet og Forsvaret tok imot utenlandske reisende på Oslo lufthavn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forsvaret skal kun yte bistand dersom det sivile samfunnet ikke har evne eller kapasitet til å håndtere hendelsen selv, ifølge forskriften som regjeringen legger fram fredag.

Pandemien gjør at helse- og omsorgssektoren står overfor store utfordringer, som vil øke i dagene og ukene som kommer, slår regjeringen fast.

Uforutsette hendelser

– Det er viktig at Forsvaret bistår helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med å takle forutsette og uforutsette hendelser som vil oppstå i løpet av pandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier at Forsvaret er klar til å hjelpe.

– Det er viktig at forespørsler om bistand håndteres og prioriteres på riktig måte, slik at vi får brukt ressursene best mulig, sier han.

Kommuner og fylker kan få hjelp

Forskriften gjelder for offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører utenom politiet, som det allerede finnes en instruks for.

– Nå får vi en lignende instruks for bistand fra Forsvaret til andre sivile aktører enn politiet, sier Bakke-Jensen.

Kommuner og fylker som har behov for bistand fra Forsvaret, skal gå gjennom fylkesmannen, som retter anmodningen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).