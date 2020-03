Stortingspartiene meisler ut ny krisepakke

Partiene på Stortinget ventes torsdag å legge fram enighet om en rekke nye tiltak for å bøte på koronavirusets økonomiske skadevirkninger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De fire opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, SV og Senterpartiet forhandler videre med regjeringen om nye krisetiltak. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB-Johan Falnes

Partiene møttes til en siste runde med forhandlinger klokka 9 torsdag morgen. På det tidspunktet enighet om store deler av krisepakken, selv om enkelte punkter gjensto å få avklart.

– Stortinget kommer til å være enig om veldig mye, sa Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB kort tid før møtet.

Ifølge ham kan det ventes kraftfulle tiltak for å sikre arbeidsplasser og hjelp til kommunene.

Kutt i arbeidsgiveravgiften

En viktig del av pakken er et midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften. Flere medier melder torsdag morgen at avgiften skal kuttes med 4 prosent i to måneder.

Det er også ventet grep for å sikre nok penger til kommuner, sykehus og Nav gjennom krisen.

Et tredje punkt det ifølge NTBs kilder skal være enighet om, er reduserte ferjepriser.

Samtidig kan det ventes hjelp til studenter i form av ekstra støtte gjennom en ny kriseordning i Lånekassen.

Ikke full enighet

Da forrige pakke med krisetiltak ble vedtatt på mandag, sto alle de ni partiene på Stortinget sammen om pakken. Men denne gangen ligger det an til splittelse i enkelte spørsmål.

– Senterpartiets mål gjennom forhandlingene har vært å få bredest mulig enighet om flest mulig ting. Vi mener det er en styrke for det norske landet å være enig om mest mulig. Så det er målet. Så får vi se om det noen ting som blir hengende til slutt, sier Vedum.

Spørsmålet om utbytte har etter det NTB kjenner til, vært spesielt vanskelig. Flere partier på venstresiden har kjempet for at selskaper som mottar krisehjelp, ikke skal få ta ut utbytte, men torsdag morgen hadde det ikke latt seg gjøre å samle samtlige partier om et felles standpunkt.

Partiene avsluttet nattens forhandlinger like før halv to.

Finanskomiteen møttes klokka 9 torsdag morgen for en siste gjennomgang av krisetiltakene, før de drøftes i Stortinget klokka 10.