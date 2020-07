Belgia blir rødt fra lørdag – flere land i faresonen

Reiserådet for Belgia endres fra grønt til rødt fra og med lørdag. Det betyr at alle som kommer fra landet til Norge må i ti dagers innreisekarantene.

Både frisør og kunde bruker munnbind på denne salongen i Brussel. Fra lørdag må alle som ankommer Norge fra Belgia gå i karantene. Foto: Francisco Seco / AP / NTB scanpix

NTB

Fra midnatt natt til lørdag må alle som ankommer Norge fra Belgia i innreisekarantene på ti dager, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Landet har 31,8 koronasmittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene, ifølge Det europeiske smittevernbyrået (ECDC). Det ligger langt over nivået på 20 per 100.000 som kreves for å bli fritatt for karantenekrav ved innreise. Belgia lå under det påkrevde nivået sist torsdag, da forrige vurdering ble gjort, men tallet har steget raskt.

Folkehelseinstituttet følger også Frankrike, Østerrike, Sveits og Tsjekkia tett. Her øker smittetallene også raskt.

– Vi vil gjøre ny vurdering av disse neste uke, sier overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet til Nettavisen om utviklingen i landene.

Tsjekkia ligger for øyeblikket på 24,6 smittetilfeller per 100.000 innbyggere og er dermed over det tillatte nivået. Østerrike på 19,5 og Frankrike på 17,7 ligger tett opptil grensen.