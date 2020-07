Forsvareren til drapssiktet mor: Hun er veldig syk

Kvinnen i 30-årene som er siktet for å ha drept sine to barn i Lørenskog, er ikke avhørt. – Hun er veldig syk, sier forsvarer Gunhild Lærum.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Gunhild Lærum, som er forsvareren til kvinnen i 30-årene som er siktet for å ha drept sine to barn, sier at kvinnen er for syk til å bli avhørt av politiet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

NTB

To barn under 10 år ble funnet døde en privat adresse i Lørenskog søndag morgen. Moren deres er siktet for drap. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Politiadvokat Sonika Sharma Sundheim kunngjorde under et pressetreff mandag at moren til de to døde barna, er siktet for drap. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Lys og blomster er satt opp for de to barna som ble funnet drept søndag. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Kvinnen blir tatt hånd om av helsevesenet. Hun er nå flyttet fra Ullevål sykehus til Ahus. Hennes forsvarer, advokat Gunhild Lærum, snakket tirsdag formiddag med sin klient.

– Jeg har snakket med henne i dag. Hun er veldig syk og ikke i stand til å gjennomføre avhør, sier Lærum til NTB.

Forsvareren beskriver den drapssiktede kvinnen som for syk til å snakke om det som har skjedd, og at et mulig fengslingsmøte vil være en umulighet å gjennomføre. Lærum har opplyst klienten om siktelsen mot henne, men forteller at hun er usikker på om kvinnen oppfattet dette.

– Jeg ivaretar hennes rettigheter som innlagt på et sykehus og lytter til faglige råd, sier forsvareren og legger til at hun vil ha jevnlig kontakt med både kvinnen og sykehuset.

Har bedt om prejudisiell observasjon

Til Romerikes Blad opplyser forsvareren at hun har bedt om at kvinnen blir underlagt en prejudisiell observasjon.

Etter besøket på Ahus besøkte Lærum kvinnens familie, som blir ivaretatt av et kriseteam i Oslo, ifølge avisa.

– Ut fra de samtalene jeg har hatt med ulike aktører, har dette kommet helt ut av det blå. Det er et sjokk for alle sammen, sier hun.

For tidlig å si noe om fengsling

På spørsmål om det planlegges å holde et fengslingsmøte, svarer politiadvokat Sonika Sharma-Sundheim i Øst politidistrikt at det er for tidlig å svare på.

– Per nå blir mor ivaretatt av helsevesenet. Det er for tidlig å si noe om når et eventuelt fengslingsmøte kan finne sted, sier hun til NTB.

Politiet opplyser at etterforskningen pågår for fullt og at de fortsetter arbeidet med tekniske undersøkelser og avhør av vitner. Det vil også bli gjennomført rettsmedisinsk obduksjon. Dødsårsaken er ukjent, skriver de i en pressemelding.

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gi ytterligere detaljer rundt hvilke etterforskningsskritt vi gjør, hva vi finner av tekniske spor eller får informasjon om gjennom avhør, heter det i meldingen.

Siktet for drap

Det var søndag morgen at nødetatene fikk melding om en mulig brann og rykket ut til en adresse på Lørenskog. I leiligheten ble to barn under 10 år funnet døde og deres mor ble funnet kritisk skadd og fraktet til Ullevål sykehus.

Mandag ble moren siktet for drap på de to barna.

Politiet har vært svært sparsomme med opplysninger om den drapssiktede morens helsetilstand og helsehistorikk. De har heller ikke opplyst om hvordan de to barna ble drept.

Både Lørenskog og Rælingen kommunes psykososiale kriseteam har mandag og tirsdag vært tilgjengelig for personer med behov for noen å snakke med etter hendelsene.