Mye turutstyr i konfirmasjonsgave til Ingrid Alexandra

Av Stortinget får prinsessen gavekort til brekurs og klatrekurs og en tursekk med diverse turutstyr, sovepose samt en helt spesiell turkopp av bjørk (rirkule) med monogram.

Også Sametinget gir prinsessen en turkopp, denne med samisk dekorasjon.

Fra før er det kjent at regjeringen omdøper et område på Bygdøy til Prinsesseåsen som gave til prinsessen. I tillegg får hun et maleri av kunstneren Tyra Tingleff.

Mens prinsessen har fått en bunad fra Øst-Telemark i gave fra kongeparet, er garderoben styrket med ytterligere en bunad, nemlig Asker-bunaden fra Asker kommune.

Fra fylkesmennene i Norge får den surfeglade prinsessen et surfekurs, mens politiet byr på skredkurs og toppkurs. Gaven suppleres av skredutstyr fra Den kongelige politieskorten og en komplett slalåmpakke fra Forsvarets spesialkommando på Rena.

Oslo kommune gir prinsessen en dag med naturopplevelser i Oslomarka. Der kan hun bruke en mørkegrønn Bergans Slingsby jakke som hun får i gave fra Den Norske Turistforening.

Etter turen kan hun hvile ut på en kopi av en Appelton-benk som er gaven fra hoffet.

I tillegg er Norges lover, tre bøker med LOs historie, flere bibelutgaver og et par smykker blant gavene til prinsessen.