587 SAS-avganger innstilt søndag – 64.000 passasjerer rammes

– Vi beklager på det sterkeste å måtte meddele at våre kunder blir rammet av den pågående pilotstreiken som har ledet til forsinkelser og innstilte fly. På grunn av den pågående konflikten innstilles nå ytterligere avganger søndag, skriver SAS i en pressemelding.

– Gjør alt for å hjelpe

Videre skriver SAS at selskapet gjør alt de kan for å hjelpe sine reisende.

– SAS jobber nå etter en løsning så kjapt som mulig for å minimere at mange kunder påvirkes, heter det.

Fredag var 673 avganger innstilt, lørdag er det meldt om 329 avganger som er innstilt.

Det var i sekstiden fredag morgen at rundt 1.500 SAS-piloter gikk ut i streik etter at meklingen med NHO Luftfart brøt sammen. Siden den gang har SAS og pilotforeningen jobbet for å komme til enighet, men enn så enge har de ikke blitt enige om en avtale.

Store kostnader

I stedet for permittering er kabinpersonale og bakkepersonale satt inn for å veilede og hjelpe de mange ventende på flyplassene.

Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

545 av de streikende pilotene er ansatt i Norge.