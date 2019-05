Parodi-tvitrer skal ha fått advokaten til Vy etter seg

Satirekontoen VyNotTravel har 9600 følgere på Twitter, nesten ni ganger så mange følgere som Vy selv har på sin nye Twitter-konto.

Den uoffisielle Twitter-kontoen har blant annet lagt ut denne meldingen:

Vår kjernevirksomhet er ledelse, derfor vil vi måtte redusere ruteproduksjonen noe fremover for å å finansiere utviklingsprogram for toppledergruppen. — VyNotTravel (@VyTravel) April 26, 2019

– Jeg har hatt en samtale med foretaksadvokaten til Vy i dag, på. 1. mai. Han ringte meg, forteller mannen bak VyNotTravel, Jonas Ali Ghanizadeh, til Aftenposten.

Vy ønsker ikke å bekrefte at advokaten deres har tatt kontakt med Ghanizadeh.

– Jeg har ingen kommentar til det med advokat, sier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til Aftenposten.

Lundeby forteller derimot gjerne hva Vy mener er problemet med den uoffisielle Vy-kontoen.

– Merkevaren vår er beskyttet og det er ikke greit at andre bruker den. Det er primært for at det da kan være tvil om det er vi eller andre som kommuniserer. Det handler ikke om at vi ikke har sans for humor og sarkasme, sier han.

Mener logo blir misbrukt

– Det er pr. nå ingenting skriftlig mellom oss, bare en muntlig avtale om at vi skal snakkes, sier Ghanizadeh.

Privat

– Hva sa han?

– At de har lagt merke til hva jeg holder på med. Den primære anførselen er at de mener at jeg misbruker logoen deres. De mener det er synd at jeg ikke er med på å støtte opp om deres satsing på bærekraftig transport og miljøet. De mener også at det jeg skriver lett kan forveksles for å være fra dem.

– Din konto har nesten ni ganger så mange følgere som Vy?

– Vi har vært ti ganger så store som dem, men de får flere følgere. Jeg driver jo gratis markedsføring for dem på sosiale medier, sier Ghanizadeh.

Ifølge ham klager Vy også på at han ikke støtter jernbanen og bærekraftig transport.

– Jeg støtter både jernbanen og bærekraftig transport. Dette er en protest mot organisering og språkbruk. Ikke mot tog i seg selv.

Vy lanserer Nord-Norgebanen!

Vy tar ansvar og bygger bane fra Narvik til Tromsø., klar i 2025! Vy vet at ingen bor der oppe og togene vil gå tomme, men i tråd med regjeringens jernbanereform gir dette mulighet for å opprette flere foretak i jernbanesektoren. — VyNotTravel (@VyTravel) May 1, 2019

Støtte fra etablerte jurister

Ghanizadeh får nå støtte fra etablerte jurister, blant annet advokat Jon Wessel Aas, som i en kommentar på VyNotTravel skriver at Ghanizadehs bruk av Vy-logoen ikke rammes av hverken varemerkeloven eller markedsføringsloven.

Advokat Sjak R. Haaheim skriver at han har «svært liten sans for muntlige «varsler» om prosess helt uten notoritet fra mektige parter, i sannsynlig hensikt å skremme en borger til taushet.»

Dette burde @vygruppen kommet til selv, ved opplevelsen av enkle søk på datamaskinen sin.



Jeg har svært liten sans for muntlige «varsler» om prosess helt uten notoritet fra mektige parter, i sannsynlig hensikt å skremme en borger til taushet. — Sjak R. Haaheim (@sjakhaaheim) May 1, 2019

Haaheim kommenterer VGs artikkel om denne saken slik på Twitter:

«Vi har selvironi», uttaler @vygruppen - men bruker likevel sin makt som stort konsern mot en enkelt representant for folkehumor. Ikke vil de vinne rettslig, og de taper i opinionen. Litt for mange seminarer litt for fjernt fra folk?»

– Flere relativt kompetente jurister har kommet med gode innspill. Det er jeg glad for, ellers hadde jeg blitt redd etter telefonen fra advokaten til Vy, sier Ghanizadeh.

– Prinsippsak

Han sier at dette nå er i ferd med å bli en prinsippsak.

– Skal man tvinges til taushet bare fordi man har det litt gøy på nettet? Jeg gjør narr av en stor statlig virksomhet og ikke enkeltpersoner.

Hvem er så Ghanizadeh? Han forteller selv:

– Jeg er en fyr fra Hønefoss på 30 som bor i Finnmark, har en helt vanlig jobb i det offentlige og er litt over gjennomsnittet interessert i lokalpolitikk. Litt tognerd er jeg også, har ikke noe imot satsing på tog i Norge, tvert imot.

Bak den humoristiske og satiriske tilnærmingen til Vy ligger det et alvorlig engasjement.

– Ting som vi eier, offentlige virksomheter, skal skape sitt omdømme ved å levere gode tjenester. De kan gjerne hete Vy for min del, men at de bruker nesten 300 millioner på omdømmebygging, det reagerer jeg på, sier han.