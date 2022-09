Tengs-siktedes forsvarer vil ikke ha avhørsekspert som sakkyndig

Stian Kristensen, som forsvarer mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, motsetter seg at Asbjørn Rachlew skal brukes som sakkyndig i rettssaken.

Advokat Stian Kristensen mener Asbjørn Rachlew er inhabil i Tengs-saken.

Asbjørn Rachlew er en av Norges og Europas fremste eksperter på politiavhør.

Ifølge VG ønsker nå Rogaland statsadvokatembeter at Rachlew skal oppnevnes som sakkyndig av retten i forbindelse med at Kristensens klient trolig blir tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Det er ventet at det blir tatt ut en tiltale innen kort tid, og saken er berammet til å starte i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund 31. oktober.

Birgitte Tengs ble funnet drept på Karmøy i mai 1995. To år senere ble fetteren hennes pågrepet for drapet. En drøy måned etter pågripelsen tilsto han å ha drept sin kusine, før han senere trakk tilståelsen.

Asbjørn Rachlew er en av Norges fremste eksperter på politiavhør. Bildet er fra 2011.

Asbjørn Rachlew har flere ganger vært framme i offentligheten og kritisert avhørene av fetteren.

– Vi mener Asbjørn Rachlew er inhabil på grunn av hans rolle i saken. Vi har derfor motsatt oss at han skal benyttes som sakkyndig, sier siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen, til VG.