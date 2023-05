To personer har fått etseskader: – Ytterst alvorlig og sterkt beklagelig

To personer har fått etseskader som følge av store mengder lut i drikkevannet i Kvinesdal.

Geir Netland, virksomhetsleder for teknisk drift i Kvinesdal kommune, foran vannverket på Storekvina.

AGDER/KVINESDAL: – Dette er ytterst alvorlig og sterkt beklagelig, sier Geir Netland, virksomhetsleder for teknisk drift i Kvinesdal kommune.

Mandag kveld, mellom klokka 19.30 og 20.00, ble teknisk vakt i Kvinesdal kommune kontaktet av en innbygger som hadde fått etseskader under dusjing.

Skilt som advarer mot stoffet som ble pumpet ut i store mengder i drikkevannet knyttet til Storekvina vannverk.

Årsaken var at større mengder lut ved en feil ble pumpet ut i drikkevannet til abonnenter knyttet til Storekvina vannverk.

Rundt 160 personer, som bor i Storekvina-området, ble rammet. Vannverket forsyner også Vesterdalen skole.

På sykehus

Bildet viser innsida av vannverket på Storekvina. Tanken til venstre inneholder lut.

Også ytterligere én person skal ha fått etseskader av drikkevannet, ifølge Netland. Dermed har altså minst to personer pådratt seg skader som følge av luten i vannet.

Det er uavklart om etseskadene er alvorlige.

– Én mann, personen som dusjet, får videre oppfølging og behandling på sykehuset i Stavanger. Den andre personen har vært innom legevakta for sjekk, opplyser Per Sverre Kvinlaug (KrF), ordfører i Kvinesdal kommune.

«Propp» med lut

Slik så drikkevannet ut hos en beboer på Storekvina i Kvinesdal mandag kveld.

Lut brukes til å regulere pH-en, altså surhetsgraden, i vannet.

I et tidsrom har det blitt pumpet ut store mengder lut på det kommunale vann-nettet. En «propp» med lut har da passert gjennom vannrørene.

– Hvis det ble tappet vann da proppen passerte aktuelle boliger, så har beboerne fått lut inn i boligene. Det var nok det som skjedde da personen som ble skadet dusjet, sier Geir Netland.

Mannen som dusjet, fikk for øvrig spylt seg i naboens dusj for å fjerne lut fra kroppen.

Ber folk tappe ut vannet

Her er vanninntaket til Storekvina vannverk. Vannet kommer fra to grunnvannsbrønner fra ei øy ute i elva Kvina. Drikkevannet fra det samme vassdraget var tidligere i år med i kåringen til å bli Norges beste drikkevann.

Natt til tirsdag er det blitt tappet ut vann fra det kommunale nettet og høydebassenget.

– Vi har fått inn nytt vann i nettet, for å forsikre oss om at luten er borte. Bekymringen nå er at det kan stå igjen lut i tilførselsledninger inn til boliger. Derfor ber vi folk tappe ut både varmt og kaldt vann i en halvtime, inntil vannet er reint, sier Netland.

Hvis beboere er usikre om vannet er reint, kan de kontakte kommunen. Da vil en ansatt fra kommunen komme på besøk for å måle pH-en.

Tor Arne Eiken, kommunalsjef i Kvinesdal kommune, forteller at kommunen hadde krisemøte tirsdag morgen.

Tor Arne Eiken, kommunalsjef i Kvinesdal kommune.

– Hvis folk er bekymret, må de ikke være redde for å ta kontakt med lege ved ubehag. Hvis noen lurer på ting om drikkevannet sitt, kan de ta kontakt med kommunalteknisk vakt, sier han.

– Skal granskes

Geir Netland sier at årsaken til at de store mengdene med lut ble pumpet ut i drikkevannet, skal granskes.

– Lutpumpa har av en eller annen grunn begynt å dosere ut veldig mye lut. Et sikkerhetssystem skal i slike tilfeller slå inn. Det har det ikke gjort. Hvorfor ikke det har skjedd, vet jeg ikke, sier han.

– I verste fall kan vel han som dusjet ha fått lut i øynene?

– En ting er å få det utenpå kroppen, en annen er innvendig. Lut kan gi etseskader og irritasjon av slimhinner. Hvis man ikke får skylt av luten med tilstrekkelig med vann, kan ting utvikle seg.

Rammede beboere har blitt advart mot lut i drikkevannet via SMS.

Gjennomgår alle vannverk

Alle vannverkene i Kvinesdal kommune skal nå gjennomgås etter hendelsen, for å sikre at det ikke skjer noe lignende på dem.

– Vi vil ta en runde på alle vannverkene våre, for å gjennomgå systemene. På vannverket på Storekvina kjøres nå vannet ut uten tilsetning av lut, kommenterer Per Sverre Kvinlaug.

Kommunen har seks større vannverk og tre små.