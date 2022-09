Lærerstreiken: Partene møtes igjen hos Riks­mekleren søndag klokken 12

Partene i lærerstreiken kom ikke til enighet lørdag, men er enige om å fortsette meklingen søndag, opplyser riksmekler Mats Ruland.

NTB

– Vi har hatt veldig gode møter og samtaler i dag og skal fortsette i morgen klokken 12, sa Ruland til pressen etter at møtene lørdag var ferdige.

– Partene har nok behov nå for å jobbe internt videre til i morgen, sier han.

Partene satt sammen hos Riksmekleren i over fire timer søndag.

Arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS sier det fortsatt er grunnlag for samtaler.

– Vi ville ikke vært her om det ikke var grunnlag for å snakke sammen, sier han.

På spørsmål om de har vært villige til å endre sine posisjoner, svarer han:

– Det får vi komme tilbake til i morgen. Men vi er innstilt på å finne en løsning. Det er det det handler om. Vi er først og fremst opptatt av elevene. Og så er vi opptatt av å få lærerne tilbake på jobb igjen.

– Vi opplever at det hviler et stort ansvar på partene for å finne en løsning, sier Gangsø.