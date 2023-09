Eritrea-demonstrasjon ble til slagsmål. Politiet ber folk holde seg unna.

Voldelige sammenstøt i Kong Oscars gate. Flere skal være skadet.

Saken oppdateres.

Politiet har sperret av deler av Kong Oscars gate, hvor det pågår en demonstrasjon.

Klokken 13.28 melder BTs fotograf at politiet tar på seg gassmasker.

Politiet har tidligere meldt på Twitter/X at det kan bli aktuelt å bruke CS-gass for å spre de involverte.

På en pressekonferanse klokken 13.40 opplyste politiet at de har brukt tåregass mot demonstrantene.

20 politipatruljer

– Foreløpig er det sammenstøt, demonstrasjoner og steinkasting. Jeg har hørt at en person skal være skadet, men jeg vet ikke mer, sier Linn Søfteland, jourhavende jurist til BT i 13-tiden.

Hun sier at det er rundt 20 politipatruljer i området.

– Kom det overraskende på dere at demonstrasjonen begynte så tidlig i dag?

– Vi har jo visst om det, men håpet at det skulle gå rolig for seg. Situasjonen er uoversiktlig nå, sier Søfteland.

Ifølge BTs journalist på stedet er det over 150 mennesker.

Demonstrasjonen arrangeres i forbindelse med at Eritreisk forening i Hordaland skal markerer begynnelsen av frigjøringskrigen mot Etiopia.

Festen skal være i kveld, men da arrangørene kom til lokalet for å gjøre klart, ble de overrasket av rundt 200 demonstranter.

Det skal ha oppstått slåsskamper og folk begynte å kaste ting på hverandre.

Demonstrantene mener at arrangørene støtter dagens regime i Eritrea, noe de selv benekter.

Styreleder Hidru Ghebremichael Hidru i den eritreiske foreningen sier til BT at demonstrantene ville hindre dem fra å komme inn i lokalet.

Ifølge han er flere skadet etter at det har blitt kastet stein.

Politiet på stedet tar på seg gassmasker.

Vitner som er på steder opplyser at det ble kastet stein mot politiet. Demonstrantene ropte også:

«Politiet, skam dere. Dere beskytter regimets tilhengere.»

Arrangementet til Eritreisk forening begynner klokken 20.00 lørdag kveld, men de har invitert gjestene til å komme kl. 14.00 for å forberede lokalet.

Demonstrantene hadde samlet seg ved Domkirken i god tid før klokken 13.

Politiet har sperret området fra flere steder.

– Skal ha roet seg

BT journalist på stedet skriver klokken 13.05 at situasjonen har roet seg og at det ikke lenger forekommer steinkasting eller voldelige handlinger.

Demonstrantene står nå ved siden av politiet og roper:

«Stopp festivalen.»

«Vi er ikke mot politiet.»

«Politiet må stoppe diktatoren.»

Politiet med hjelm og vester.

– Ønsker dialog

– Det vi gjør nå er å komme i dialog med demonstrantene og ha dem i et organisert sted slik at de kan få komme med sitt budskap, sier politiets innsatsleder Christian Meyer.

– Så dere ønsker å holde dem her inntil videre?

– Ja. Nå går det på en måte greit, det var en del tumulter i sted, men nå har det roet seg. Og så må vi bare følge med, sier Meyer.

Han sier at det ikke er noe som tyder på at demonstrantene skal gjøre noe med andre folk som ikke har tilknytning til dette arrangementet. Men at folk for sin egen sikkerhet bør holde seg unna området.

Ifølge en av BTs journalister på stedet har politiet nå tømt Kong Oscars gate for folk.

«Avlys festen, avlys festen. Vi støtter ikke diktatur,» ropes det taktfast.