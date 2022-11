Bygd isolert etter skred i Sogndal – vei trolig stengt fram til lørdag

15 innbyggere i Menes i Sogndal kommune er isolert etter at det gikk et jordskred over veien. Veien vil trolig forbli stengt fram til lørdag, ifølge ordføreren.

NTB

Det var Sogndal-ordfører Arnstein Menes (Sp) som tilfeldigvis var først på rasstedet da han var ute og kjørte bil med to av sine barn ved 19.30-tiden torsdag kveld. Han fikk varslet politiet om skredet.

Ingen personer eller biler skal ha blitt tatt av skredet, som var mellom 20 og 30 meter bredt, ifølge Bergens Tidende.

– Det var vært en del nedbør i løpet av dagen, og vi har jo vært i beredskap i kommunen i forbindelse med farevarselet som er sendt ut. Så det var ikke helt uventet, men det var en bra stor mengde, mer enn det jeg har sett tidligere, sier ordføreren til NTB.

Han sier at kommunen følger skredfaren tett, og at de vil vurdere hvorvidt de skal oppfordre folk i området til å holde seg hjemme fredag.

Veien skal bli vurdert av eksperter når det blir lyst fredag morgen, forklarer Menes.

– Det er stor sannsynlighet for at veien ikke åpner fredag, at de venter til lørdag når det er mindre nedbør, sier han videre.