Barn blant personene det ikke er redegjort for etter skredet i Gjerdrum

Det er barn blant de tolv personene som det fortsatt ikke er gjort rede for etter skredet som gikk i Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Innsatsleder Roger Pettersen i politiet sier det er menn og kvinner i forskjellige aldre, og også barn, blant dem som det ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Kvinner og menn i forskjellige aldre er blant dem som ikke er gjort rede for. Det er også barn, sa politiets innsatsleder Roger Pettersen på en pressebrifing i 18-tiden onsdag.

En knapp halvtime senere sa han til TV 2 at antallet personer det ikke er redegjort for, har gått ned fra 15 til tolv. Blant disse er det barn.

Politiet leter fortsatt etter overlevende etter skredet, ikke omkomne. Mange av dem som det er blitt gjort rede for, har vært bortreist eller klart å komme seg ut på egen hånd.

Pettersen opplyste videre at politiet onsdag kveld kartlegger hvem som bor hvor, og hvem som tilhører de forskjellige boenhetene som er tatt av skredet.

Ifølge innsatslederen er det muligheter for at tallet på personer det ikke er redegjort for både kan gå opp og ned, og at flere forhold har gjort at arbeidet med å få oversikt tar tid.

– Noen har måttet løpe fra husene sine uten mobil, noen har dukket opp på evakueringssenteret, vi har nøstet opp via venner og bekjente, og noen har vært ute og reist, forklarer han.

– Jeg må presisere at tallet kan endre seg nedover, men kanskje også andre veien, legger han til.

