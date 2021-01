Kurt Oddekalv (63) er død

Det var miljøkrigeren Kurt Oddekalv som ble funnet død i Bahusvatnet mandag.

Kurt Oddekalv er død. Han ble funnet i Bahusvatnet etter at det ble sett spor ute på isen av Bahusvatnet. Foto: Adrian B. Søgnen

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Ved 16.45-tiden fikk politiet melding fra en person som hadde observert spor ute på isen på Bahusvatnet ved Hausdalen i Fana. Sporene skal ha sluttet ved en råk i isen.

Nødetatene rykket ut, deriblant luftambulansen og dykkere. Klokken 17.44 bekreftet politiet at en person var funnet i vannet. Det var Kurt Oddekalv. Han var kjent som en kompromissløs miljøaktivist i mange tiår.

Familien ber om ro

Klokken 21.52 mandag kveld sendte politiet ut en pressemelding der de skrev at det var Kurt Willy Oddekalv som var funnet død. Han ble 63 år.

«Det presiseres at familien ber om ro i tiden fremover. Familien vil også komme med en uttalelse i løpet av de nærmeste dagene», skriver Vest politidistrikt.

Alle de nærmeste pårørende er varslet om dødsfallet, og Oddekalvs navn frigis i samråd med dem, opplyser politiet.

– Full integritet

– Så leit, så leit, sier Trond Mohn til BT mandag kveld

Han kjente Oddekalv svært godt og støttet hans prosjekter økonomisk.

– Han hadde alltid et hjerte for dem som trengte det og en forstand for miljøet og de store sammenhenger. Uredd sto han opp for sine meninger og alltid med full integritet, sier Mohn.

Det var Kurt Oddekalv som ble funnet død i Bahusvatnet i Fana mandag ettermiddag. Foto: Ørjan Deisz

Kalte seg miljøkriger

Kurt Oddekalv var gjennom flere tiår en av Norges mest markante og kontroversielle miljøaktivister.

Etter flere år som aktivt medlem av Naturvernforbundet Hordaland, startet han sammen med utbrytere i 1993 Norges Miljøvernforbund med hovedkvarter i Bergen.

Oddekalv kalte seg miljøkriger, og sammen med kolleger i Miljøvernforbundet var han engasjert i en lang rekke saker, fra byggingen av Hardangerbrua og de senere årene var motstand mot vindkraftutbygging en av hans kampsaker.

– Fortjener en plass i historiebøkene

– Han har vært en bauta i miljøarbeidet og løftet frem viktige saker som andre ikke har sett, sier politiker og miljøforkjemper Tom Sverre Tomren.

Han peker blant annet på fiskeoppdrett og forurensing som Oddekalv tidlig var sterkt engasjert i.

– Han fortjener en plass i historiebøkene, sier Tomren.

Bergensordføreren er sterkt berørt over den triste nyheten. Hun kjente Oddekalv godt.

– Tankene mine går til den nærmeste familie. Jeg møtte Kurt mange ganger, vi var både enige og uenige. Han var kunnskapsrik, engasjert og dyktig, sier Marte Mjøs Persen.

– Med løftet sverd

I miljøkampen var Oddekalv også svært opptatt av forurensning og utslipp fra oppdrettsnæringen. Som leder i Miljøvernforbundet var han også sentral i kampen for å få hevet kvikksølv-ubåten ved Fedje.

En av Oddekalvs mangeårige støttespillere, Trond Mohn, har tidligere uttalt dette om miljøkrigeren:

– Et menneske som går gjennom livet med løftet sverd, står lagelig til for hogg, sa milliardæren i 2010 om Oddekalv.

Oddekalv var utdannet tømrer, men jobbet med natur og miljø i rundt førti år. Han kranglet både med politikere, byråkrater og konkurrerende miljøorganisasjoner.

Rammet av hjerneslag

Oddekalv ble for noen få år siden rammet av to hjerneslag, og han ble delvis arbeidsufør. Han deltok likevel i en rekke aksjoner mot vindkraftutbygging i fjor.

I en magasinsak i BT i 2019 uttalte Oddekalv dette om hva hjerneslagene har gjort med ham:

– Jeg griner jo mye, men jeg har alltid vært et følelsesmenneske. Ingen kan jobbe med natur uten å være et følelsesmenneske. Jeg vet hvorfor fuglene synger, hva de forteller, jeg vet hvorfor dyr gjør som de gjør. Og hvis jeg dør nå, så vet jeg at jeg har hatt et jævlig rikt liv. Jeg har kranglet med dere, og jeg har kjempet mot de skarpeste hjernene i Norge. Det har vært jævlig gøy, fordi jeg har bekjempet dem, sa Oddekalv.