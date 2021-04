Første avhør av advokat Kjærviks drapssiktede sønn er over

Politiet har avsluttet det første avhøret av mannen som er siktet for å ha drept sin far, advokat Tor Kjærvik, i Oslo mandag.

Politiet har satt opp sperrebånd ved leiligheten der advokat Tor Kjærvik ble funnet drept på Røa i Oslo mandag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Mannen har knyttet seg selv til drapet og meldte seg for politiet før han ble pågrepet. Han har sittet i avhør tirsdag, og det første avhøret av ham ble avsluttet i 19.30-tiden, melder VG.

– Det er ikke tatt stilling til straffskyld. Han samarbeider med politiet og vil forsette sin forklaring i senere avhør, sier advokat Sol Elden til VG.

Mannen i 30-årene er siktet for å ha drept faren og for drapsforsøk på sin fars samboer. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag klokken 13.