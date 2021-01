Helsemyndighetene vil åpne for besøk hjemme

Rådet om å unngå å ha gjester i hjemmet, bør fjernes fra tirsdag av. Det mener Helsedirektoratet og FHI.

Helsedirektør Bjørn Guldvog anbefaler at rådet om å unngå besøk i hjemmet, blir opphevet. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette kommer fram i anbefalingene som er sendt til regjeringen i forkant av Erna Solbergs (H) redegjørelse om de nasjonale koronatiltakene i Stortinget mandag.

«Helsedirektoratet foreslår at anbefalingen om at aleneboende bare kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand, ikke videreføres etter den 19. januar. Det foreslås også at anbefalingen om å unngå å ha gjester i hjemmet ikke videreføres etter 19. januar.», skriver Helsedirektoratet.

Anbefalingen understøttes også av FHI, som mener man kan myke opp til et råd om å maks ha inntil fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer.

Rådet om å i størst mulig grad begrense kontakt med andre mennesker bør fortsatt gjelde, mener FHI.

– Totalt antall kontakter gjennom en uke bør begrenses ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter. Treff bør fortrinnsvis foregå utendørs, skriver FHI.