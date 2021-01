Avgjørelse om ny runde i Baneheia-saken kommer om tre uker

Får Baneheia-dømte Viggo Kristiansen (41) behandlet straffesaken sin på nytt? Torsdag 18. februar kommer avgjørelsen.

Siv Hallgren er leder for Gjenopptakelseskommisjonen. Hun varsler en Baneheia-avgjørelse 18. februar. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Jonas Berge

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Viggo Kristiansen soner fortsatt forvaringsdommen på 21 år og sitter på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Foto: Photoline / NTB

Advokat Arvid Sjødin er glad for at en avgjørelse om gjenopptakelsesbegjæringen til Viggo Kristiansen snart er klar. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker har i mer enn tre år vurdert søknaden fra Viggo Kristiansen om å få straffesaken fra 2001 tatt opp til ny vurdering. Kommisjonen behandlet begjæringen onsdag og torsdag.

– Avgjørelsen kommer torsdag 18. februar 2021 klokka 12, skriver kommisjonsleder Siv Hallgren til NTB.

Søknaden fra Viggo Kristiansen var sjette forsøk på å få prøvet forvaringsdommen fra 2001 gjennom en ny behandling.

– Det er på tide at vi får en avgjørelse etter tre og et halvt år. Jeg har snakket med Viggo, og han er veldig lettet over at det kommer en avgjørelse., sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Hevder sin uskyld

Kristiansen har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for å ha voldtatt og drept Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand sammen med Jan Helge Andersen 19. mai 2000.

Mens det ble funnet DNA-spor som tilhørte Andersen på åstedet, var det ingen enkelt fellende bevis mot Kristiansen. Han ble funnet skyldig på grunn av det samlede bevisbildet i saken.

Kristiansen soner fortsatt forvaringsdommen på 21 år og sitter på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Jan Helge Andersen sonet en dom på 19 års fengsel og slapp ut i 2019.

Flere mulige utfall

Dersom Kristiansen får medhold, vil Høyesterett peke ut en lagmannsrett som skal behandle saken på nytt. Det kan ikke være Agder lagmannsrett, som avsa den fellende dommen i 2002, skriver Fædrelandsvennen.

Blir saken gjenåpnet, vil påtalemyndigheten nedlegge påstand om frifinnelse eller domfellelse. Sistnevnte utfall vil medføre en ny hovedforhandling.

– Viggo var veldig lettet på at det nå skal komme en avgjørelse. Han er optimist på bakgrunn av alle de nye opplysningene som har kommet fram i dokumentaren, sier Sjødin.

– Tre og et halvt år er for lang tid når man skal vurdere en sånn sak som dette, fortsetter han.

DNA-bevis

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte i desember 2019 rettsgenetiker Frederik Torp Petersen ved Rettsmedisinsk institutt i København som ny sakkyndig for DNA-bevisene i saken.

Rapportens konklusjon var klar i juni i fjor og viste at Retsgenetisk Afdeling i København ikke ville ha rapportert DNA-analysene som bevis i en straffesak.

De testede DNA-bevisene var blant dem som var med på å overbevise retten om at Kristiansen var skyldig.