Interpol koblet inn etter at dødt barn ble funnet i kjeledress i sjøkanten på Karmøy

Politiet mener at det døde barnet som ble funnet i sjøen på Karmøy 1. nyttårsdag kan ha druknet. Nå er Interpol koblet inn i saken.

I en pressemelding opplyser Sørvest politidistrikt at den endelige obduksjonsrapporten ikke gir noen sikker dødsårsak, men at funnene, sammenholdt med omstendighetene kan tyde på at drukning er dødsårsaken.