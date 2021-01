Regjeringen vil ha aldersgrense på kosmetiske inngrep

Det er på høy tid med strengere regler for kosmetiske inngrep, mener stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H). Regjeringen foreslår blant annet aldersgrense.

Regjeringen vil ha strengere regler for kosmetiske inngrep. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

– I dag er det nærmest lovløse tilstander i denne bransjen. Det er på høy tid at det stilles kompetansekrav til de som utfører disse inngrepene, sier Lønseth i en epost til NTB.

For å motvirke kroppspress blant barn og unge foreslår regjeringen blant annet å innføre 18 års aldersgrense for visse inngrep, strengere regler for markedsføring og tydelige kompetansekrav.

– Useriøse aktører skal ikke sove trygt om natta. Feilbehandling av kosmetiske inngrep kan gi store bivirkninger og senskader, sier Lønseth.'

– Setter ned foten

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener altfor mange barn og unge utsettes for skjønnhetsidealer som gjør at de vil endre friske, sterke og flotte kropper.

– Slike kroppsidealer kan gjøre barn og unge syke. Nå setter vi ned foten og strammer inn regelverket, sier Høie i en pressemelding.

I en spørreundersøkelse fra 2014 svarte 85 prosent av jentene og 30 prosent av guttene at de opplevde kroppspress, ifølge regjeringen. Reklame, TV, blogger og venner ble særlig oppgitt som kilder til kroppspress eller påvirkning av kroppsideal.

– Regjeringen jobber også med et lovforslag om å merke retusjert reklame, og det er innført etiske retningslinjer for bloggbransjen, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– Bilen bedre sikret

Forbrukerrådet er godt fornøyd med regjeringens forslag. De har etterlyst at menneskekroppen skal få et like godt juridisk vern som bilen.

– I dag kan du ringe etter skjønnhetsbehandling på samme måte som du ringer etter en bilservice. Den som da kommer hjem til deg, behøver ikke ha så mye som et kveldskurs engang for å ha lov til å sprøyte et stoff kjøpt på internett inn i ansiktet ditt, skriver direktør Inger Lise Blyverket i en epost til NTB.

– Når du hyrer inn en mekaniker, er det derimot lovgivning som gir trygghet for at det skal bli gjort et skikkelig arbeid, og for en ryddig prosess dersom det blir uenighet. Slik sett er bilen bedre sikret enn kroppen, legger hun til.