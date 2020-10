Utilslørt Vedum-frieri fra Frp-leder Siv Jensen

Frp-leder Siv Jensen ønsker Senterpartiet lykke til i eventuelle forhandlinger med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar».

Frp-leder Siv Jensen hadde med seg nye kallenavn på sine motstandere under talen til Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen.

NTB-Kristian Skårdalsmo og Marius Helge Larsen

Frp-leder Siv Jensen minner statsminister Erna Solberg (H) på at hun nå leder en mindretallsregjering etter at Frp forlot samarbeidet i januar. Foto: Berit Roald / NTB

– Har det streifet deg at du har valgt feil lag? sa Jensen med adresse til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum da hun lørdag talte til Frps landsmøte.

Hun gjorde et poeng av at Sp, hvis de rødgrønne vinner valget, må forhandle ikke bare med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken, men kanskje også med MDG-profil Lan Marie Berg eller Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Siv Jensen fremholdt at disse partiene har helt andre synspunkter enn Sp i spørsmål om skatter og avgifter, oljenæringens fremtid, ulveforvaltning og bompenger.

Avviser Trump-grep

Det er fremfor alt USAs president Donald Trump som har blitt kjent for å gi sine politiske motstandere harselerende kallenavn.

– Jeg har ikke prøvd på noe Trump-grep, dette er min tale, sier Jensen til NTB.

– Men du gir jo dine politiske motstandere kallenavn, hvorfor gjør du det?

– Det er ikke helt uvanlig i norsk politikk at man setter kallenavn på hverandre. Jeg tenker at det var en grei illustrasjon av et salig kaos vi kan få på rødgrønn side.

– Hva vil du si med dette?

– Jeg vil synliggjøre spriket i politikk. Det eneste de er enige om, er å skjerpe skatter og avgifter ganske kraftig. Utover det spriker de ganske kraftig.

Fridde til Sp

Frp-lederen pekte på at Frp og Sp er enige om at avgiftene bør senkes.

– Det er lett å sette ned avgiftene hvis man bare vil. Vi vil! Men det krever et flertall. Spørsmålet er: Vil Høyre, Venstre og KrF? sa Jensen, med et nikk til budsjettforhandlingene i høst.

Frp-lederen har også flere ganger tidligere bedt Vedum vurdere å skifte side i politikken, noe Sp-lederen gang på gang avviser, blant annet på grunn av regjeringens sentraliseringspolitikk.

Samtidig slo Jensen fast at det merkes at partiet ikke lenger sitter i regjering. Hun viste til regjeringens budsjettforslag «for første gang på sju år» legger opp til økte bilavgifter.

– Folk med dårlig råd og i distriktene rammes hardest. Frp mener bilavgiftene skal ned, ikke opp.

– Men hvilken troverdighet har Frp ved å si at man skal kutte avgiftene når man i regjering økte avgiftene med 6 milliarder?

– Vi reduserte det samlede skatte- og avgiftstrykket. Det eneste vi ser hos de rødgrønne, er at de både vil skjerpe skattene og avgiftene. Det betyr mye tøffere utgifter både for vanlige folk og bedrifter, sier Jensen til NTB.

Bildet snutt mot KrF og V

Hun gjentok sentrale Frp-krav foran budsjettforhandlingene: Avgiftskutt, bedre kår for pensjonistene, reduserte bompenger, få ned antallet kvoteflyktninger og redusere bistanden.

Jensen minner statsminister Erna Solberg (H) på at hun nå leder en mindretallsregjering etter at Frp forlot samarbeidet i januar. Da var det bare ett år siden Høyre, Venstre, KrF og Frp gikk sammen i en flertallsregjering.

– Jeg kan love Erna at dette ikke kommer til å bli lett. Frp har tydelige krav, sa hun.

Jensen viste til at KrF og Venstre i tidligere forhandlingsrunder har tvunget Frp til å være med på ting partiet er imot.

– Nå er det bildet snudd. Nå er det KrF og Venstre som skal forhandle med oss, sa partilederen.

Totalt skal 23 resolusjoner behandles på lørdagens korona-utsatte og sterkt nedskalerte landsmøte.