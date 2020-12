Stavanger innfører røykeforbud i uteområder

Som første kommune i landet, innfører Stavanger nå et røykeforbud for alle sine uteområder. Kreftforeninger jubler. – Dette er historisk, sier foreningen.

I Stavanger innføres det røykeforbud på kommunens uteområder. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Vedtaket, som er en del av budsjettet for neste år, innebærer at alt fra bussholdeplasser, idrettsanlegg, badeplasser og friluftsområder blir røykfrie, skriver NRK.

Kreftforeningen karakteriserer vedtaket som historisk.

– Røykfrie uteområder vil gjøre Stavanger til en bedre og triveligere kommune, spesielt for barn og unge og andre sårbare grupper. Kreftforeningen jobber for et tobakksfritt samfunn, og dette vedtaket er et viktig steg på veien dit, sier distriktssjef Camilla Gram for Kreftforeningen i Rogaland.

Nå oppfordrer foreningen andre kommuner til å følge etter Stavanger.

– Mens vi venter på at Stortinget skal innføre nasjonale lover for røykfrie uteområder, håper vi andre kommuner i Norge følger Stavanger gode eksempel og bidrar til et tobakksfritt lokalsamfunn, sier Gram.