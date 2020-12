Fuglejakta stanses i alle fylker sør for Nordland

Funn av fugleinfluensa i Rogaland og Vestland fører til at Mattilsynet stanser jakt på en rekke fugler i Sør-Norge.

Mattilsynet stanser jakt på en rekke fugler i Sør-Norge. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

– For å hindre smittespredning er det viktig at fuglene ikke unødig forstyrres, slik at de flytter viruset til nye områder, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

– Vi har stor forståelse for at dette oppleves som inngripende for jegerne som har gledet seg til andemiddagen nå før jul. Samtidig håper vi at jegerne forstår hvorfor det er viktig å stanse utbredelsen av dette viruset, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Det understrekes at risikoen for at mennesker skal bli smittet er svært lav, og at det er trygt å spise fugler som allerede er skutt.