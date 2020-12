Amjad Munir (58) fikk korona: – Det er så tabubelagt å bli smittet. Derfor tester ikke folk seg, selv om de har symptomer.

Blant innvandrere født i Pakistan testet 11 prosent positivt. Amjad Munir mener folk ikke tar viruset alvorlig nok – før de blir syke selv. Nå foreslås nye tiltak mot smitte blant innvandrere.

Amjad Munir er en av mange norskpakistanere som er blitt smittet av korona. Andelen smittede i Norge som er født i Pakistan, er seks ganger høyere enn deres andel av befolkningen. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Grillfesten med vennene hadde vært hyggelig. Julikvelden var fortsatt fin da han begynte å føle seg smådårlig. Han dro hjem, måtte bare legge seg på sofaen.

– Jeg er vant til smerter, men nå fikk jeg sterke smerter over hele kroppen, i alle ledd, også i de tre leddene i lillefingeren.

Amjad Munir (58) fikk dessuten feber, hodepine, løs mage, han mistet luktesansen og smakssansen, ble tørr i halsen og litt tungpustet. Han proppet seg med smertestillende.

– De første fem dagene husker jeg lite av. Jeg var helt slått ut, sier Munir.

Han er en av flere hundre Oslo-borgere født i Pakistan som har hatt covid-19.

– Vi pakistanere har ikke tatt koronaen seriøst. Mange tror ikke at dette er en alvorlig sykdom. Men jeg lover deg, det var grusomt.

FHI foreslår nå flere nye og omfattende pandemitiltak mot smitten i innvandrermiljøer.

Amjad Munir mener det er tabubelagt å si at man har vært smittet. Derfor står han frem for å advare folk med innvandrerbakgrunn mot viruset som han selv ble rammet av. Foto: Ketil Blom Haugstulen

11 prosent født i Pakistan testet positivt

11.283 utenlandsfødte har fått påvist covid-19 i Norge siden pandemien startet. Det betyr 35,4 prosent av alle som har fått påvist smitte, er født i utlandet.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har hatt «dialogmøter» med innvandrerorganisasjoner. Tiltaksplaner er laget. Over 20 millioner kroner er brukt på informasjonskampanjer.

Likevel har smitten økt mer blant innvandrere enn i resten av befolkningen.

Tester seg mindre, høyere andel positive

For første gang kommer nå FHI-tall som viser hvor mange som tester seg, og andelen som er smittet.

Tallene overrasker. Smitten er mer utbredt i flere miljøer enn offisielle smittetall gir inntrykk av.

23 prosent av alle norskfødte har testet seg siden juli. 1,2 prosent testet positivt smittet.

Blant de testede født i Pakistan, var 11 prosent smittet. For Somalia var andelen 10 prosent.

For innvandrere født i Eritrea var andelen positive prøver hele ni prosent. For Irak og Tyrkia var åtte prosent smittet.

Når så mange er smittet, burde flere i disse gruppene ha teste seg, mener FHI.

Smitten har fått følger.

Halvparten av pasientene på sykehus i november, er født i utlandet. Pasienter født i Pakistan er kraftig overrepresentert.

Bildet er imidlertid sammensatt.

I flere innvandrermiljøer er smitten like lav - eller lavere - som blant norskfødte. Det gjelder blant annet Thailand, Vietnam og India.

Forskere har pekt på ulike årsaker: Mange innvandrere bor trangt med større familier, risikojobber, ung alder og svakere helse. I tillegg kommer språkproblemer, kulturforskjeller og ulikt helsetilbud.

– Mangler ikke informasjon

Amjad Munir bor med kone og tre voksne døtre på Bjørndal i Søndre Nordstrand, hvor over halvparten av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. Så langt er 467 pr. 100.000 innbyggere smittet.

Den tidligere taxisjåføren har et stort nettverk av venner og bekjente, ikke minst som leder i Mortensrud-Aker Sportsklubb. Her har han vært medlem i snart 40 år.

– Dette er mitt første hjem, sier han og åpner døren til Klemetsrudhallen.

Nå er det er helt stille i gangene og på banene.

Den tidligere taxisjåføren Amjar Munir er lidenskapelig engasjert i Mortensrud-Aker Sportsklubb. Nå har pandemien stoppet all aktivitet. Han mener det er bedre å teste seg en gang for mye enn å være syk og smitte andre. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Alle aktiviteter er stanset. Han gleder seg til de unge igjen kan fylle hallen med liv.

Munir tror høy smitte ikke skyldes mangel på informasjon. Han påpeker at hele verden er rammet, det er mye informasjon i sosiale medier, aviser, radio- og TV-kanaler – på mange språk. Han roser både myndighetene og imamer i de lokale moskeene.

– Men det er så tabubelagt å bli smittet. Noen føler skam ved å bli syke, dessverre. Derfor tester ikke folk seg, selv om de har symptomer.

– Hvorfor det?

– Jeg tror det har med dårlige holdninger og ukultur å gjøre, sladder og negative holdninger til andre mennesker. Mange er redde for hva folk vil si hvis det viser seg at de er smittet.

– Hele verden er rammet. Når samfunnet stenges ned, burde man få det med seg, sier Amjad Munir. Han mener mange ikke tar pandemien alvorlig. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Massetesting og mer penger

Hva må gjøres? Det viktigste, på kort sikt, er mer testing blant mange innvandrergrupper, ifølge en FHI-rapport.

Snakker du dårlig norsk, har leseproblemer eller er dårlig på data? Da er det vanskeligere å bestille test, påpeker FHI. Det rammer mange innvandrere.

I tillegg foreslår FHI massetesting på kjøpesentre i bydeler og kommuner med høy smitte og mange innvandrere. Det bør også skje ved skoler og store arbeidsplasser.

En positiv test kan bety et stort økonomisk tap hvis du har korttidsansettelse. FHI foreslår derfor økonomisk kompensasjon til personer uten trygderettigheter, samt en midlertid ordning med rett til sykemelding fra første arbeidsdag.

Fakta FHIs tiltak mot høy smitte blant innvandrere 1. Redusere praktiske barrierer som gjør det praktisk vanskelig å bestille test. Flere drop-in teststasjoner, mobile test-team. Adgang til å teste seg, selv om man mangler fødselsnummer. 2. Gratis, frivillig massetesting på arbeidsplasser, kjøpesentre og skoler i områder med høy smitte og høy andel innvandrere. 3. Økonomisk kompensasjon til personer uten trygderettigheter. Midlertidig ordning med rett til egenmeldng og sykemelding fra første arbeidsdag. 4. Målrettet og prioritert bruk av hurtigtester til kommuner og bydeler med høy andel innvandrere. 5. Nye infokampanjer rettet mot å øke graden av testing, og særlig mot eldre innvandreres som ikke snakker norsk. Les mer

Begynte å tenke på døden

Etter en smertefull helg i slutten av juli, fikk Munir kontakt med fastlegen, og testet positivt.

– Ble du redd?

– Ja, jeg ble redd. Redd for at det skulle utvikle seg til å bli enda verre, redd for at jeg skulle miste livet.

Han tenkte på hva som skulle skje med familien hvis han ble borte.

Han vet ikke hvordan han ble smittet. Han hadde følt seg trygg. Hhan vasket hender, brukte Antibac, holdt avstand, hilste med albuen – eller knyttneve mot knyttneve.

Amjad Munir ble ikke innlagt, men var isolert hjemme i ti dager.

Kona og døtrene satte frem mat og drikke til ham, og holdt avstand. Så fulgte to uker i karantene, pluss en selvpålagt uke før han våget seg ut en tur. Da var han for lengst symptomfri.

– Det har vært tøft fysisk og psykisk. Jeg så jo familien min, men kunne ikke klemme dem.

Tre måneder senere sliter han fortsatt: Pusten går tungt når han går opp de 32 trinnene fra fjellhallen under Mortensrud senter.

Han sover dårlig og føler seg mer nedstemt enn før.

– Jeg har negative tanker, ja, generelt, om livet og rundt.

Da Amjad Munir ble smittet av korona, fikk smittevernteamet en liste med alle nærkontaktene hans, minst 30. De siste fire ukene er halvparten av koronapasientene i Norge utenlandsfødte. Foto: Ketil Blom Haugstulen

«Gud bestemmer når jeg skal dø»

Torunn Arntsen Sajjad er medisinsk antropolog med god kjennskap til Pakistan. Hun sier det er store forskjeller mellom ulike pakistanske miljøer i Norge.

De som er oppvokst i Norge, har ofte en forståelse for risiko som pakistanere ikke nødvendigvis har.

– Folk i Norge bruker i stor grad bilbeltet, selv om vi ikke kjenner noen som er blitt skadet fordi de ikke brukte det. Vi gjør i stor grad som myndighetene sier, og har tillit til at de vet best.

– Selv om de fleste muslimer forholder seg til medisinsk informasjon, kan de samtidig tenke at “Gud bestemmer når jeg skal dø”.

Foreslår bøter

Amjad Munir er ganske oppgitt over at mange fortsatt håndhilser og klemmer.

– Det er dumt å invitere til store sammenkomster nå. Jeg har ingen tro på at folk greier å holde avstand i et bryllup. Vi er kosedyr, vi klarer ikke det.

Han synes arrangører av store sammenkomster, og de som leier ut lokalene, bør bøtelegges. Selv har han besøkt sine gamle svigerforeldre én gang siden mars.

Munir kjenner noen som døde av korona.

– Vi skal ikke sladre eller kritisere dem som ble smittet, men jeg tror ikke vi snakker nok om dette.

Derfor står han frem, for å bryte tabuet. Han deltar også i en informasjonsfilm som Oslo kommune lager.

– Jeg bryr meg ikke om sladder. Jeg gjør dette for at ikke andre skal bli syke.