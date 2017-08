300.000 velgere har forlatt de borgerlige partiene på fire år

Det skriver VG , som sammenligner valgresultatet ved stortingsvalget i 2013 med partienes oppslutning i meningsmålingen avisen publiserte torsdag, og som InFact har utført.

Ifølge avisens beregninger har Høyre mistet 130.500 velgere. Fremskrittspartiet har et frafall på 122.641 velgere. Det er vel å merke med en oppslutning på 12 prosent for Frp i VGs måling, mot 13,8 prosent på gjennomsnittet av de nasjonale målingene så langt i august som Poll of polls utarbeider. Også for Høyres del viste VG-målingen en lavere oppslutning enn snittet, med henholdsvis 22,2 prosent og 23,6 prosent.

Med utgangspunkt i VGs ferskeste måling har Ap mistet drøye 91.000 velgere siden 2013-valget. VG målte Ap noe svakere enn august-gjennomsnittet.

Støttepartiene Venstre og KrF har også måttet tåle velgerflukt. Gitt VG-målingen har Venstre 47.000 færre velgere med seg nå enn i 2013, mens frafallet for KrF er litt over 8.000. For disse partiene var det kun marginale forskjeller mellom VGs måling og Poll of polls.

De øvrige partiene er i fremgang, og Senterpartiet er den klare vinneren med 184.000 flere velgere. Dernest følger Rødt med 72.000 i pluss, fulgt av SV som øker med 70.000 og Miljøpartiet De Grønne (MDG) som har et tilsig på 59.000. VG har samtlige av disse partiene noe høyere enn Poll of polls.