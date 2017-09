Ap-veteran: Giske har posisjonert seg til å bli statsminister

– Nå har han posisjonert seg sånn at han er den neste i linjen til å til å bli statsminister. Hvis Giske ønsker å bli det, er han nå posisjonert der han skal være. Og han er ikke mitt førstevalg, sier Grethe G. Fossum til Dagens Næringsliv.

Etter at det ble klart at Giske overtar for Marianne Marthinsen som finanspolitisk talsperson har flere tidligere Ap-politikere gitt uttrykk for sinne, skuffelse og frustrasjon i sosiale medier. Fossum som satt i tolv år på Stortinget for Ap fram til 2005, og i Arbeiderpartiets sentralstyre i åtte år fram til 2000, er en av dem.

– Jeg syns ikke dette er taklet noe spesielt godt. Det har vært en klossete behandling av saken, sier Fossum. Hun mener blant annet Giske burde sagt nei til posisjonen for å unngå støy og slippe fram Marthinsen.

Ifølge avisen har Fossum på Facebook kalt Giske «maktsyk» og skrevet at hun tror «kvinnene i Ap er så sinte at de aldri vil ha Trond Giske som statsminister».

Giske sier til avisen at han trakk seg til fordel for en kvinne i forbindelse med nestledervalget i 2002, i motsetning til hva Fossum har hevdet på Facebook.