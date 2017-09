Norske jagerfly fulgte russiske bombefly ved Tromsø

– Når det gjelder identifiseringer i inneværende uke, så er det blitt gjennomført ett ID-tokt denne uken. Det var på onsdag hvor to F-16 fra Bodø tok av og identifiserte russiske bombefly nordvest av Tromsø, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) til avisen.

Han sier identifiseringen av de russiske flyene skjedde i internasjonalt luftrom.

Ifølge andre kilder inngikk flyene i en omfattende test av Russlands såkalte atomtriade – utskytingsplattformer for missiler fra både land, sjø og luft.

Nyhetsbyrået Interfax melder at seks langtrekkende bombefly av typene Tupolev TU-95 og TU-22m3 øvde på angrep med atomvåpen. Ifølge Aldrimer.no opplyser Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd til byrået at øvelsen fant sted i både Barentshavet, Norskehavet og Østersjøen.

Også amerikanske F-15-jagerfly skal ha blitt scramblet for å identifisere de russiske bombeflyene.

Ivar Moen vil ikke kommentere opplysninger om at interkontinentale missiler ble avfyrt fra land og fra en av Nordflåtens atomubåter, samt fra slagkrysseren «Pjotr Veliky». Han sier det er vel kjent at Russland innehar de kapasitetene som beskrives og at det er naturlig at det gjennomføres øvelser.