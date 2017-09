TV 2s gladlakstur til Japan og Stavanger med Hjeltnes brøt god presseskikk

Det var i februar at TV 2 sendte en dokumentar med tittelen «Rå fisk og sylskarpe knivar». Spørsmålet er om dette er en uavhengig dokumentarfilm eller et langt reklamesinnslag for Sjømatrådet.

Pressens Faglige Utvalg behandlet tirsdag klagen, og konkluderte med at programmet bryter med god presseskikk på tre punkter i den såkalte Vær varsom-plakaten, skriver Medier24.

Konklusjonen er blant annet at programleder Arne Hjeltnes har flere dobbeltroller som det ikke er opplyst godt nok om. Dessuten mener PFU at hele programmet «framstår som ukritisk videreformidling av PR-stoff».

Dokumentaren er sponset av Norges sjømatråd, noe Hjeltnes opplyser om i en henvendelse til en av dem som klaget på programmet. Der opplyser Hjeltnes også at det PR-byrået Creuna har laget programmet, skriver Medier24. Hjeltnes har for øvrig vært konsernsjef i Creuna siden 2008.

– Rollene er ikke fullt opplyst: Når man både er programleder, regissør, og gjør et kommersielt oppdrag for en oppdragsgiver, er det vanskelig å forstå om dette er et fritt journalistisk oppdrag, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.