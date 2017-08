Borgerlig flertall på ny meningsmåling

En slik oppslutning er det laveste Respons har målt for Arbeiderpartiet siden sommeren 2013, skriver Aftenposten. Ap går tilbake 0,8 prosentpoeng sammenlignet med Aftenpostens forrige måling, som ble publisert 11. august.

Fremskrittspartiet går fram 1,9 prosentpoeng til 15,5 prosent. På motsatt side har SV en like stor endring i minus, til 4,5 prosent.

For de øvrige partiene er det små endringer, men både Miljøpartiet De Grønne (MDG) og KrF nærmer seg sperregrensen fra hver sin side. MDG måles til 3,9 prosent (+0,2), mens KrF synker 0,6 prosentpoeng til 4,5 prosent oppslutning. Venstre ligger fortsatt under sperregrensen med en oppslutning på 3,7 (+0,1). Rødt ser også ut til å nærme seg, med en fremgang på 0,5 prosentpoeng til 3,2 prosent.

Høyre går fram 0,3 prosentpoeng til 25,1 – noe ville gitt 46 mandater mot 50 til Ap. Senterpartiet har vært i tilbakegang på flere målinger de siste ukene, men øker med 0,7 prosentpoeng til 10,8 prosent i denne målingen.

Samlet ville Høyre, Frp, Venstre og KrF fått 85 mandater og flertall dersom denne målingen hadde vært valg, mot 84 mandater til sammen for Ap, SV, Senterpartiet, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. På gjennomsnittet av meningsmålingene så langt i august som Poll of polls beregner, er det fortsatt et rødgrønt flertall med 89 mandater i favør av 80 til de borgerlige. Aftenpostens ferskeste måling er ennå ikke tatt inn i snittberegningen.