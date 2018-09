Berit Svendsen ferdig i Telenor – ansatte reagerer sterkt

55 år gamle Svendsen har ledet Telenors virksomhet i Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark. Totalt har hun 30 år bak seg i den norske telegiganten.

– Folk er sjokkerte over at hun går, sier konserntillitsvalgt Esben Smistad i Telenor til NTB.

– Vi mener at dagen i dag er en mørk dag i Telenors historie. Det er en trist dag for Telenors ansatte i Norge som har mistet en leder som engasjerte og motiverte, legger han til.

Smistad er konserntillitsvalgt for 1.000 organiserte i El og IT Forbundet i Telenor i Norge.

Også fagforbundet Negotia beklager Svendsens avgang og beskriver henne som en «vel ansett leder for selskapet».

– Negotia i Telenor opplever at Svendsen har skapt tillit, vekst og gode resultater for Telenor Norge, sier forbundsleder Monica A. Paulsen.

– Ville bytte ut Svendsen

Styret i Telenor Norge har utnevnt Petter-Børre Furberg som ny administrerende direktør for virksomheten i Norge.

Telenor-sjef Sigve Brekke har lenge forsøkt å bytte ut Svendsen, som leder Telenor Skandinavia, opplyste kilder til NRK i august. Kildene hevdet da overfor kanalen at Svendsen kjempet for å beholde posisjonen sin i selskapet.

Svendsen var én av Brekkes konkurrenter da han fikk toppjobben i konsernet i 2015. I vår og sommer skal han ha tilbudt henne alternative jobber i Telenor, men Svendsen – som er en av Norges mest profilerte kvinnelige næringslivstopper – skal ha takket nei.

Ifølge E24 har 16 Telenor-topper sluttet under Brekke, noe som betyr at han har byttet ut hele konsernledelsen i Telenor i løpet av tre år.

Forsøkte å finne løsning

Brekke sa tirsdag at han har forsøkt å finne en løsning og beholde Svendsen i konsernledelsen, og at han tilbød henne jobben som styreleder i Telenor Norge.

– Jeg har forsøkt å finne en god løsning tilpasset Berits egne ønsker, og samtidig sikre utvikling av kompetanse og erfaring både for henne og andre. Siden Berit selv har vist et stort engasjement for å arbeide videre med Skandinavia og jeg ønsket å beholde henne i konsernledelsen, var nettopp ett av tilbudene å fortsette som sjef for denne regionen og overta etter meg som styreleder i Telenor Norge, sier han.

Brekke beskriver Svendsen som en «markant lederskikkelse i Telenor i en årrekke».

– Jeg har virkelig ønsket å ha med Berit videre. Jeg er lei meg for at vi ikke har lyktes med å få Berit til å ta en av disse rollene, sier han.

«Strukket seg langt»

Ifølge beregninger E24 har gjort, får Svendsen med seg 9,94 millioner kroner ut døren fra Telenor, men en eventuell spesialavtale vil kunne endre disse tallene.

Svendsen understreker at hun forlater Telenor med en stolthet over å ha «bidratt positivt til selskapets utvikling og vekst gjennom 30 år».

– Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier hun.

Styreleder Gunn Wærsted i Telenor ASA beklager at Svendsen nå forlater selskapet og sier hun var en person man ønsket å satse på for fremtiden.

– Jeg synes det er svært synd og trist at Berit har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor. Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier Wærsted.

Tirsdag ble det også klart at Kaaren Hilsen er ansatt som ny administrerende direktør for Telenor Sverige. Morten Karlsen Sørby er utnevnt til fungerende Cluster Head for Skandinavia etter Svendsen.