Koreanske statsledere topper spekulasjonslisten for fredsprisen

Samtidig som kunngjøringen av vinneren av Nobels fredspris nærmer seg, dukker det stadig opp flere spekulasjoner om hvem som får æresbemerkningen fredag klokken 11.

Kvelden i forveien er de to koreanske statslederne hyppigst nevnt og på topp på bookmakernes lister, som følge av fredsdialogen som har skutt fart det siste året. Men også andre kandidater som Verdens matvareprogram og irakiske Nadia Murad trekkes fram som sannsynlige kandidater.

Seniorforsker Sverre Lodgaard ved NUPI tror sistnevnte og den kongolesiske legen Denis Mukwege stikker av med årets fredspris. Begge har vært sterke pådrivere for å få bukt med den systematiske voldtekten av kvinner som et ledd i krig og konflikt.

Flere forslag

Murad er kvinnen som ble fengslet av IS og utsatt for overgrep, og som nå reiser verden rundt med et sterkt engasjement for å bekjempe seksualisert vold i konflikter. Mukwege har tidligere mottatt en lang rekke priser for sitt arbeid for kvinner som har blitt voldtatt i krig.

På andreplass har Lodgaard en annen av årets favoritter, nemlig Verdens matvareprogram, mens journalistorganisasjonen Reportere uten grenser kommer på tredje.

Lodgaard plasserer Sør-Koreas president Moon nede på en fjerdeplass.

– Jeg tror det er for tidlig at han får prisen. Uansett vil han i tilfelle få den alene, sier Lodgaard til NTB.

Over 300 kandidater

I alt har 331 kandidater blitt nominert til årets fredspris, det nest høyeste antallet noen gang, ifølge Nobelinstituttet. Av disse er 216 personer og 115 organisasjoner.

Andre som figurerer på bookmakerlistene, er den irakiske menneskerettighetsforkjemperen Yanar Mohammed, som vant Rafto-prisen i 2016, den russiske avisa Novaja Gazeta, pave Frans, Tysklands statsminister Angela Merkel, FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Verdens matvareprogram (WFP).

Sistnevnte er PRIO-direktør Henrik Urdals fredsprisfavoritt.

– En fredspris til Verdens matvareprogram ville rette søkelyset mot det helt avgjørende arbeidet organisasjonen gjør for folk på flukt fra konflikter, i tillegg til å motivere giverlandene, uttalte Urdal nylig til NTB.

Traff blink i fjor

Han har også Nadia Murad og Tarana Burke blant sine favoritter.

Burke er menneskerettighetsforkjemperen som allerede i 2006 brukte begrepet metoo. Begrepet ble ti år senere adoptert av skuespilleren Alyssa Milano og ble merkelapp på den virale, globale kampanjen mot overgrep og sextrakassering.

Norges Fredsråd traff blink i fjor med å tippe Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) som vinner av fredsprisen. I år har de Arktisk råd på førsteplass.