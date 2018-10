Hareide vil ikke diskutere nye retningslinjer

Kristelig Folkeparti avholder ekstraordinært landsstyremøte mandag ettermiddag.

– Vi skal kun ha en samtale om gjennomføringen av fylkesårsmøtene etter ønske fra fylkesledere. Vi kommer ikke til å komme med noen anbefaling eller vedtak fra landsstyret, sier Hareide til VG.

– Kunne gjort det annerledes

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad mener partiledelsen burde sendt tydeligere retningslinjer til fylkeslagene i starten.

Til Dagbladet mandag sier Ropstad at han allerede i et sentralstyremøte 11. oktober foreslo å sende ut retningslinjer, men at de valgte å la være.

– Det er alltid sånn at når man nærmer seg slutten av en prosess, så kan en tenke at man kanskje burde gjort noen ting annerledes, sier Ropstad til NRK.

35 støtter Hareides forslag

De 151 delegatene fylkesårsmøtene sender til landsmøtet 2. november får en avgjørende stemme. Til sammen skal da 190 KrF-ere avgjøre om KrF går inn i Erna Solbergs regjering, fortsetter i opposisjon, eller feller dagens regjering og danner en ny med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Partileder Knut Arild Hareide sier til NRK at han ikke vil kommentere møtet før de har holdt det. Etter det NRK kjenner til skjer det klokken 16.

Til sammen er det nå 35 delegater som støtter Hareides forslag om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp, mens 58 vil inn i dagens regjering, ifølge opptellingen NRK har foretatt.