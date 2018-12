Listhaug har overtatt Sandbergs plass ved forhandlingsbordet. Nå skal hun snekre kompromisser med KrF og Venstre

– Forhandlinger i det lukkede rom er noe helt annet enn debatt i det offentlige rom.

Dette er det første Per Sandberg svarer på spørsmålet om hvordan han tror det vil gå med Sylvi Listhaug når hun 2. januar setter seg ved forhandlingsbordet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland sammen med politikere fra KrF, Venstre og Høyre, skriver Aftenposten.

Målet er å bli enige om en felles regjeringsplattform.

Listhaug omtales ofte som en splittende og kompromissløs politiker. I rollen hun nå går inn i, må hun bruke kreftene på å jobbe frem samlende løsninger som fire partier kan stille seg bak.

– Gjensidig respekt for hverandre er helt avgjørende for å få til et resultat, sier Sandberg, som ikke gir uttrykk for noe annet enn at han tror det vil gå bra med Listhaug ved forhandlingsbordet.

Sandberg fikk skryt for innsatsen

Listhaug er Sandbergs arvtager – på mer enn én måte.

Sandberg deltok i sonderinger og regjeringsforhandlinger med Høyre og Venstre på Jeløya i januar 2018. Før den tid var han med både i sonderinger med Høyre, KrF og Venstre i Nydalen i 2013 og i regjeringsforhandlinger med Høyre på Sundvollen samme år.

Etter disse rundene overrasket han partikolleger i andre partier. For i likhet med Listhaug, var han en omstridt Frp-politiker.

– Folk kan ha et inntrykk av Per som bare bøllete. Jeg så en annen side av ham enn den han har vært opptatt av å vise frem, sa Trine Skei Grande etter sonderinger med Sandberg høsten 2013.

Heiko Junge / NTB scanpix

Rykket opp og inn i forhandlingene

Da Sandberg gikk av som 1. nestleder i Frp i august, rykket Listhaug opp og ble konstituert i vervet han forlot. Som én av tre i Frps ledertrio, er hun derfor selvskreven i de kommende regjeringsforhandlingene.

Selv om det har gått under radaren for mange, har hun allerede deltatt i sonderingene med KrF og de andre borgerlige partiene i oktober, november og desember. Men det er først i regjeringsforhandlingene det virkelig blir alvor.

– Det blir tøffe tak innimellom, spår Sandberg, som forteller at alle møter svært godt forberedt og med en svært klar strategi i slike forhandlinger.

Han gjør et poeng av at alle også stiller med respekt for hverandres syn.

– Og så legger man kanskje vekk noen egenskaper og tar i bruk andre?

– Alle som går inn i disse forhandlingene, kjenner hverandre, vet om hverandres sterke sider og svakheter og hverandres retoriske nivå. Man kjenner hverandre så godt at det heller ikke nytter å være skuespiller når man kommer dit, sier Sandberg, som svarer et klart ja på at alle i forhandlingsrommet må være opptatt av å bidra til kompromisser i tillegg til å jobbe for gjennomslag for eget parti.

– Her spiller også forhandlingslederen en viktig rolle. Erna er knallgod på dette, sier han om sin tidligere sjef, statsminister Solberg.

Bildet er fra regjeringsforhandlingene på Jeløya i januar 2018, da Per Sandberg fremdeles var statsråd og Frp-nestleder.

Statsministerens tidligere statssekretær, Sigbjørn Aanes, er nå seniorrådgiver og partner i First House. Han gjør også et poeng av at det er en stor overgang fra å debattere i det offentlige rom til å delta i forhandlinger.

– Det er en overgang jeg tror hun behersker, sier han om Listhaug og fortsetter:

– Noen har enkeltsider de med fordel kan bruke mindre av og andre de kan bruke mer av. Mange lot seg overraske over hvor viktig Per Sandberg var i tidligere forhandlinger. Det er stor forskjell på å debattere med en motpart i Politisk kvarter og Dagsnytt Atten og det å sitte i regjeringsforhandlinger, sier Aanes.

Ut fra hans erfaringer med Listhaug, tror han at hun kan gjøre en god jobb.

Viktig å ha legitimitet i eget parti

– For det første har hun erfaring som statsråd. Man får en viss oversikt over ulike saksområder når man sitter i regjering. Det kommer godt med. Hun sitter nå i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og har tidligere erfaring som byråd i Oslo. Det å ha sakkunnskap er viktig, sier han og understreker at man i forhandlinger må «kunne favne vidt».

– I tillegg må man huske at det er viktig for forhandlerne å ha legitimitet fra eget parti. Men til syvende og sist vil denne type forhandlinger avhenge av et ønske om å lykkes. Ønsker man å lykkes, lykkes man.

– Tror du hun gjør det?

– Jeg er sikker på at alle de fire partiene har et ønske om å lykkes – etter en tøff runde hvor alle er opptatt av å oppnå seire som gjør at man kan forsvare et felles prosjekt, sier den tidligere statssekretæren.

Listhaug selv ønsker ikke å gi intervju om rollen som forhandler.