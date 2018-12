Mukwege ut mot batteriindustrien: – Vi har alle ansvar for konflikten i Kongo

Batteriene til elbiler, smarttelefoner og mange andre produkter bruker i dag kobolt. Over halvparten av all kobolt i verden, kommer fra Mukweges hjemland Kongo, skriver NRK.

Under søndagens pressekonferanse på Nobelinstituttet i Oslo tok fredsprisvinneren et oppgjør med industrien, som han mener er en viktig driver for den væpnede konflikten som fortsatt pågår i landet.

– Vi har nå en mulighet til å la verden se de menneskelige kostnadene ved alle maskinene vi bruker. Krigen i Kongo er ikke en etnisk krig eller religiøs krig. Det er en krig om ressurser. Og de ressursene brukes over hele verden, sa Mukwege.

– Det som skjer i Kongo, er plyndring av naturressurser. Resultatet av denne plyndringen har vi alle i lommene våre. Så vi har alle et ansvar her. Vi kan si nei til ulovlig salg av mineraler. Det er en skam, og noe vi ikke må akseptere. Det er vårt ansvar, sa Mukwege.

Kvinnekroppen blir slagmark

Selv er Mukwege lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu i Kongo. Han har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater, og er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt.

Fredsprisen ble han tildelt nettopp for arbeidet med å behandle kvinner som har vært utsatt for seksuell vold som våpen i væpnet konflikt. I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til Mukweges sykehus årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadd at de trenger operasjon.

– Det er ofte kvinnene som betaler den høyeste prisen i væpnede konflikter, og vi har nå kommet til et punkt der det ikke er nok kun å snakke om det. For å fordømme dette, er vi virkelig nødt til å gjøre det gjennom handlinger, sa kongoleseren.

– I væpnede konflikter blir kvinnekroppen en slagmark, og det er uakseptabelt i vår tid, sa han.

– Anerkjennelse

Mukwege deler årets fredspris med Nadia Murad, en kvinne fra yazidi-minoriteten i Irak som rømte fra IS-fangenskap og siden har delt sin sterke historie med resten av verden.

Nobelkomiteen har fått ros for beslutningen om å gi prisen til de to, og håper på at prisen kan gi et løft til arbeidet for ofrene for seksualisert vold. Det er et håp Mukwege deler.

– Selvfølgelig er denne prisen viktig. Hvorfor? Fordi akkurat nå er hele verdens blikk rettet mot oss. Dette kaster nytt lys over hva kvinner blir utsatt for i væpnede konflikter. Nå kan vi ikke si at vi ikke handlet fordi vi ikke visste. Nå vet alle, sa Mukwege.