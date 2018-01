Støre og Stenseng møter pressen etter sentralstyremøte

Sentralstyret i Arbeiderpartiet møtes mandag for andre gang på under en uke i kjølvannet av Giske-saken.

Under møtet skal partileder Jonas Gahr Støre redegjøre for hvorfor han mener det var en riktig beslutning at Trond Giske trakk seg som nestleder i partiet søndag kveld. I etterkant av møtet vil han og Stenseng også møte pressen for å fortelle om håndteringen av saken og veien videre.

Mens møtet forrige tirsdag var ekstraordinært på grunn var varslersakene mot Trond Giske, er dagens møte ordinært. Giske-saken vil uansett dominere møtet, er beskjeden fra Aps partikontor. De 20 medlemmene av sentralstyret samles klokken 13 i partikontorets lokaler på Youngstorget. Hvor lang tid møtet vil ta, er uvisst. Forrige uke møtte Støre og Stenseng pressen etter et drøyt fire timer langt møte om saken.

Giske og Støre ble enige første nyttårsdag om at Giske midlertidig skulle fratre som nestleder i partiet. Støre mener det var en riktig beslutning av Giske å trekke seg permanent søndag.

– Trond Giske har tatt en riktig beslutning i dag. Dette var også mitt råd til ham i vårt møte 1 januar. Vi ble da enige om at han trakk seg som nestleder på ubestemt tid. Beslutningen i dag setter et punktum. Jeg vil dele hvorfor jeg mener det var en riktig beslutning på sentralstyremøtet i morgen, skrev Støre i en pressemelding søndag kveld.

Trond Giske kunngjorde i et innlegg på Facebook søndag kveld at han gikk av og begrunnet det med hensynet til nærmeste familie. Overfor NTB benekter Giske at avgangen skjer som følge av press fra Støre eller andre i partiledelsen gjennom helgen.