Tyrkia-tabbe i Stortingets spørretime

Under øvelsen i november i fjor framstilte en innleid norskkurdisk konsulent både Tyrkias president Tayyep Erdogan og landets grunnlegger Mustafa Kemal Atatürk som fiender i en øvelsesmelding. Dette førte til skarpe reaksjoner fra Tyrkia, som trakk 40 soldater fra NATO-øvelsen.

Den pinlige episoden, som både Norge og NATO gjentatte ganger har måttet beklage, ble trukket fram av Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt på tampen av den muntlige delen av spørretimen.

– Saken reiser prinsipielle spørsmål om innretningen av det norske forsvaret. Hvor går egentlig grensen i Forsvaret mellom hva som skal leies inn og hva som skal baseres på egne ansattes kompetanse, spurte hun forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Frp).

– Det skaper ikke forsvarskraft og godt totalforsvar at Forsvaret selv skal løse alle sine oppgaver, repliserte statsråden, som ikke kunne gi noe klart svar på hvilke områder i Forsvaret som ikke kan eller bør dekkes av innleid arbeidskraft.

– Både oppgaver og scenarioer er veldig forskjellige. Det er et komplekst bilde og veldig vanskelig å sette prinsipielle skiller, sa han.

Overfor NTB reagerer Huitfeldt på det hun mener ikke er et ordentlig svar på spørsmålet.

– Her ble det begått en stor tabbe av en innleid konsulent. Jeg er sikker på at vi trenger denne typen kompetanse i Forsvaret. Vi snakker om et område der vi ikke kan tillate oss å gjøre feil, slår hun fast.